Presupuesto General de la Nación de 2027 fue aprobado en el Congreso y desató fuertes críticas del Pacto Histórico: “No se arrodilla ante Abelardo”

El Presupuesto General de la Nación abrió un nuevo choque entre el Gobierno y el Pacto Histórico - crédito @MafeCarrascal/X

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La aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, el cual quedó en $634,9 billones, generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana, especialmente por sectores de oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La representante Maria Fernanda Carrascal, integrante del Pacto Histórico, cuestionó en un video publicado en X que su sector no respaldará una iniciativa que describió como perjudicial para los ciudadanos y las regiones.

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“El Pacto Histórico no se arrodilla a Abelardo de la Espriella. Defiende hasta el final los derechos del pueblo colombiano”, afirmó la congresista al comienzo de la intervención, que estuvo acompañada de varios colegas. También sostuvo que la discusión del proyecto presupuestal impulsado por el Gobierno Nacional ha sido “un total desastre”.

Carrascal recalcó que la bancada oficialista cuenta con 120 congresistas, mientras que el Pacto Histórico tiene 44. Bajo ese argumento, afirmó que el Ejecutivo no requeriría los votos de su agrupación para lograr la aprobación de la iniciativa.

Según Carrascal, las dificultades para reunir quórum llevaron al Gobierno a extender las conversaciones y buscar acuerdos. “¿Dónde están sus congresistas?”, preguntó la legisladora, quien planteó que algunos parlamentarios oficialistas no respaldarían el texto por desacuerdos con el tratamiento recibido por el Ejecutivo.

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La congresista también vinculó esa situación con el inicio de la nueva administración. “¿No será que les cuesta la gobernabilidad apenas a dos meses de la posesión presidencial?”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.

El Pacto Histórico criticó partidas para regiones, educación y subsidios de energía - crédito @MafeCarrascal/X

Luego intervino el representante Alfredo Mondragón, quien negó que el Pacto Histórico haya negociado beneficios particulares durante el trámite legislativo. “El Pacto Histórico no negocia prebendas en diálogos privados. Nosotros exigimos en plenaria”, declaró.

Mondragón afirmó que la colectividad presentó una propuesta alternativa de presupuesto, que, según explicó, implicaba un menor costo y preservaba los recursos de la política social. Sin embargo, aseguró que el Gobierno ordenó rechazarla.

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El legislador indicó que su bancada defendió más de 700 proposiciones para aumentar los fondos destinados a las regiones.

Además, sostuvo que los congresistas del Pacto Histórico participaron en audiencias públicas y promovieron un debate de control político contra el ministro de Hacienda. De acuerdo con Mondragón, esas actividades permitieron advertir sobre posibles recortes a derechos sociales.

“La respuesta fue forzarnos a aprobar un pésimo presupuesto solo con un día para la discusión dizque rigurosa”, sostuvo. El representante cuestionó el tiempo asignado para el análisis de la iniciativa y aseguró que no permitió revisar sus implicaciones de forma suficiente.

Congresistas del Pacto Histórico rechazaron el proyecto de presupuesto para 2027 - crédito @MafeCarrascal/X

En una nueva intervención, Mafe Carrascal enumeró los sectores que, según dijo, defendió la bancada durante el debate. Mencionó al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la educación pública superior, los departamentos, las víctimas del conflicto y los asuntos relacionados con la verdad.

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“Defendimos los recursos del Sena, defendimos la educación pública superior, defendimos nuestras regiones y defendimos las víctimas y la verdad”, afirmó la representante.

Carrascal aseguró que las denuncias y actuaciones de la colectividad llevaron al Gobierno a aumentar las partidas para los departamentos. No obstante, señaló que esos recursos continúan por debajo de las necesidades territoriales.

La congresista explicó que su sector decidió retirarse de la sesión porque, a su juicio, continuar en el recinto implicaba legitimar un trámite que consideraban irregular. También acusó al Ejecutivo de favorecer a bancos, oligopolios y personas de mayores ingresos.

Isabel Zuleta cuestionó los subsidios de energía en Antioquia - crédito @ISAZULETA/X

“El Gobierno decidió proteger a los bancos, a los oligopolios y a los más ricos de este país, en lugar del pueblo colombiano”, expresó. Añadió que el proyecto podría derivar en nuevos impuestos y un incremento del endeudamiento.

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Por su parte, María del Mar Pizarro, militante del Pacto Histórico, rechazó que la salida de los congresistas de la sesión significara abandonar la discusión presupuestal.

“El Pacto Histórico no se levantó de la sesión para dejar de luchar. Se levantó para no prestarse para una aprobación que consideramos lesiva para nuestro pueblo y sus regiones”, aseguró.

Pizarro afirmó que la colectividad mantiene una posición coherente con las promesas y postulados defendidos durante su campaña electoral. También señaló que la bancada responde a quienes confiaron en su representación en el Congreso.

Lalis cuestionó recortes a programas sociales, regiones y la JEP - crédito @smilelalis/X

La senadora Isabel Zuleta centró sus críticas en las partidas proyectadas para Antioquia. La dirigente habló del “gobierno de Abelardo de la Espriella” y denunció lo que calificó como politiquería alrededor de la ponencia presupuestal.

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Zuleta afirmó que el documento preserva subsidios de energía para los estratos 1 y 2, pero excluye al estrato 3, cuyos hogares, según indicó, enfrentan tarifas elevadas. “¿Pretenden que estas familias asuman el costo de la crisis presupuestal?”, preguntó.

Por último, la representante Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como ‘Lalis’ cerró las críticas con un mensaje en redes sociales. “Un país que le quita el dinero a los programas sociales y a la paz es un país que lo gobiernan miserables”, escribió. Además, denunció recortes para las regiones y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).