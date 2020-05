Adrián Uribe anunció que volverá a ser papá: “Estamos esperando una nueva vida”

Adrián Uribe dijo que su novia es la mujer que le cambió la vida (IG: adrianuribe)

El actor Adrián Uribe dio a conocer que volverá a ser papá, ahora junto a su novia, la modelo Thuany Martins.

Este domingo, el famoso intérprete de "Vítor" y "Poncho Aurelio" compartió en su cuenta de Instagram una foto y un mensaje para hacer el anuncio.

Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo! #GraciasDios#bebeencamino

En la fotografía, Uribe posó besando el vientre de su novia, quien es 19 años menor que él.

El anuncio de Adrián

Thuany compartió la misma fotografía con el mensaje:

“Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida, aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. ¡Soy afortunada por tenerte en mi vida ! Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3 ! Te esperamos con todo nuestro amor! Mis dos regalos más grandes”.

A través de un hashtag que escribió, la modelo informó que tiene 18 semanas de embarazo.

El actor suele compartir románticas fotos y mensajes en sus redes (IG: adrianuribe)

Uribe ya es padre de un joven llamado Gael, a quien tuvo durante su matrimonio con Karla Pineda.

En septiembre del año pasado se supo que Uribe estaba estrenando romance con la modelo de origen brasileño, a quien conoció en el programa 100 mexicanos dijieron, en donde ella era la encargada de girar la ruleta.

Se conocieron en "100 mexicanos dijieron" (IG: adrianuribe)

De acuerdo con la revista TV Notas, para ese momento la pareja ya llevaba saliendo unos treses meses, pero solo semanas antes se hicieron novios de manera formal.

Según esa versión, después de haber tenido una nueva ruptura con Marimar Vega, Uribe estaba tratando de sanar su corazón y en medio del proceso comenzó a salir con la modelo, quien llegó a México hace siete años.

Poco después de que se diera a conocer esa información, Uribe hizo público el romance a través de un post en Instagram en donde escribió: “Y de repente llegaste a mi vida y todo cambió!”.

Uno de los personajes más famosos de Uribe es el de "El Vítor" (Instagram: adrianuribe)

Al borde de la muerte

En el mensaje para dar a conocer su próxima paternidad, Uribe hizo referencia a los graves problemas de salud que enfrentó hace un par de años.

Semanas de viajar con el equipo de Televisa para la transmisión del Mundial de Futbol, un fuerte dolor en el abdomen lo llevó al hospital, en donde terminaría en terapia intensiva y al borde de la muerte.

La oclusión intestinal que causaba su dolor abdominal derivó en una perforación de intestino. El pronóstico para el actor mexicano parecía reservado, pero finalmente los cuidados médicos surtieron efecto y Uribe abandonó el hospital tiempo después.

Adrián Uribe pasó un mes en terapia intensiva (Instagram: adrianuribe)

Después de un mes internado en terapia intensiva y de haber perdido 14 kilos, el actor pudo regresar a casa.

“Tuve un encuentro con Dios. Fue una cosa muy hermosa. Necesitaba tocar fondo para agarrar este segundo aire en mi vida. Me dijo que nunca deje de creer en él, que me iba a sacar adelante y así lo hizo… Fue algo hermoso, fue luz. Era una figura y vi su cara, su cuerpo, sentí su presencia. Valió la pena todo lo fuerte que viví nada más por ese momento. Yo creo que prácticamente sí (regresé de la muerte)”, declaró sobre aquella etapa.

