Christian Nodal y su “tatuaje” de Belinda en el rostro: así se mostró ante sus seguidores

Christian Nodal mostró su supuesto tatuaje de "Beli" en el rostro

Christian Nodal volvió a usar un filtro para mostrar cómo luciría su rostro tatuado, aunque esta vez empleó el famoso “Beli” que se hizo cerca de la oreja.

En sus historias de Instagram, el joven cantante subió un pequeño clip en donde se le veía a bordo de un automóvil, muy sonriente.

Solo estaba jugando con el tatuaje que sí tiene cerca de la oreja

Lo interesante fue que mediante un filtro hizo como si las letras de “Beli” estuvieran en su mejilla y no cerca de su oreja.

Con un movimiento de su cara dejó ver que todo se trataba de un engaño, pues su tatuaje sigue intacto y hasta ahora no se ha hecho ningún diseño en su cara.

Nodal se tatuó "Beli" cerca de la oreja

Ese mismo tatuaje de “Beli” había causado dudas hace unas semanas, pues por una confusión sobre el costado en el que se había hecho el diseño algunos pensaron que ya no lo tenía o que fue solo un dibujo temporal.

Pero poco después quedó claro que Nodal realmente se tatuó “Beli” cerca de la oreja y que conserva ese nombre en su piel.

También hace un par de semanas el intérprete de 21 años jugó con otro filtro que hizo enfurecer a su mamá, Cristy.

Nodal mostró en Instagram stories cómo se vería su cara totalmente cubierta con tatuajes, pero su mamá empleó su mano para “cortar” su filtro y le dijo: “¡Quítate esa chingad*ra, quítatela!”.

A la mamá de Nodal no le gustó la idea de ver a su hijo con la cara cubierta de tatuajes

Pero Nodal insistió en mostrarse así para sus seguidores y le respondió: “se me ve muy lindo mamá, cuando tenga mis tatuajes”.

“¡No, no, no!”, respondió su mamá.

En una entrevista con Adela Micha, Nodal confesó que sus padres no aprobaban su idea de hacerse tatuajes, así que esperó hasta los 18 años para comenzar con los diseños y hasta ahora tiene alrededor de 40 en todo su cuerpo.

También confesó que no lamentaría el hecho de haberse tatuado los ojos de Belinda en su pecho.

Cómo luciría Nodal con el rostro tatuado

“A mi me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz (...) nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable (...) yo tengo más tatuajes porque pues comencé a los 18”.

Y si bien es cierto que los tatuajes abundan en su cuerpo, la cara de Nodal hasta ahora está libre de dibujos.

Lo más cercano a su rostro es precisamente el “Beli” que se tatuó junto a la oreja y otro diseño que tiene en el cuello y detrás de esa misma oreja.

Belinda, por su parte, correspondió al gesto de su novio, pero con un pequeñísimo tatuaje en el tobillo, aunque sí con un gran valor sentimental.

La intérprete decidió poner las iniciales de su novio en un corazón que tenía destinado desde hace varios años para su gran amor.

Ese corazón,Belinda lo tenía destinado para tatuarse las iniciales del amor de su vida

Aunque tuvo otros romances, Belinda no ocupó ese corazón hasta que apareció Nodal en su vida.

Y es que el romance entre los cantantes parece estar mejor que nunca.

Si bien no publican a diario mensajes románticos en redes sociales, cuando aparecen ante sus seguidores suelen mostrar lo enamorados que están.

La semana pasada, por ejemplo, Belinda subió unas historias a Instagram en donde se le vio disfrutando de una cena junto a Nodal y luego mostró a éste haciendo felices a unos niños que vendían dulces en la calle.

