Christian Nodal no se quedó callado: así reaccionó a críticas por el nombre de su disco inspirado en Belinda

Poco después de dar a conocer el nombre de su siguiente disco, claramente inspirado en su romance con Belinda, Christian Nodal se dio tiempo de responder a algunos mensajes en Twitter respecto del anuncio.

El martes por la noche, Nodal escribió en la red social que su próximo álbum se llamará “Hecho a la medida”, en clara referencia a su relación con la cantante, pues apenas unos días antes había compartido una foto junto a ella que acompañó con el texto “Nunca me sentí tan hecho a la medida”.

Por supuesto, el anuncio de Christian generó variadas reacciones parte de sus seguidores, quienes notaron la referencia a Belinda. Y si bien algunos lo celebraron, no faltaron los comentarios con cierto tono de “crítica”.

Pero Nodal no se quedó callado y se tomó el tiempo de responder a algunos de los mensajes que recibió.

“Muy bonito y todo pero piensa cómo la hubiera pegado si le hubieras puesto “Las Cuarentonas” como te dije, renuncio”, le escribió un seguidor, a lo que Nodal respondió solo con “Neh”.

Otro usuario le comentó: “Quedaba mejor las gotas de un tequila”, pero el joven cantante también lo descartó con un “Nel”.

Dentro de las respuestas que dio Nodal destacó una a un comentario un poco más agresivo.

“Nada más te falta ponerle Belinda hasta a tu acta de nacimiento”, escribió un tuitero haciendo referencia a la intensidad del romance de Nodal con la intérprete.

Christian le respondió, de manera irónica, “Simón, ahorita lo cambio”. Su comentario generó más de 90 reacciones de sus fans, quienes salieron en su defensa y celebraron la manera en que Nodal contestó.

El cantante de Adiós, amor también tranquilizó a quienes piensan que dejará de escribir canciones tristes debido a su reciente romance.

“Solo pido mínimo una canción triste”, le escribió un tuitero, a lo que Nodal señaló: “Mi’jo es pa' lo que soy bueno”, mientras que en otro comentario se leía “No bro, ahorita no ando in love”, pero Christian explicó “está hecho a la medida pa' los dolidos y enamorados carnal, por eso el nombre”.

Y ante otro comentario más agresivo, Nodal volvió a defenderse.

Un usuario escribió “Andábamos con el pendiente, de veras” (como restando importancia al anuncio del nombre del disco) y Nodal contestó “pos aquí andas mi’jo jaja”, desatando de nueva cuenta reacciones de apoyo por parte de su comunidad.

Ya en otras ocasiones, Nodal ha expresado que no le importa lo que diga la gente y, de hecho, su actitud ante la vida es como la de la canción Me Vale del grupo Maná.

“Me vale de Maná es el mood principal de mi vida”, escribió en Twitter a principios de septiembre.

La canción dice, entre otras cosas: “No me importa lo que piensa la gente de mí”, “Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos”, “si yo no le hago daño a nadie ¿quién eres tú para decirme cómo vivir?”, “me vale lo que piensen, hablen de mí”.

Y es que desde el inicio de su romance con Belinda, los comentarios alrededor no han parado.

Primero porque se pensó que todo era un truco publicitario para elevar el rating de La Voz, y después por sus constantes muestras de amor a través de redes sociales.

Pero ya antes Christian había dejado en claro que no le importan los comentarios. “Es la mujer que yo amo, y lo que digan los demás me vale madr*s, yo estoy bien contentote”.

Y es así que su romance se ha prolongado más de lo que muchos esperaban y parecen estar cada día más enamorados.

Apenas el fin de semana se dejaron ver en una cena romántica y luego disfrutando de una relajante sesión de pipa de agua.

Belinda además mostró cómo su novio hizo felices a unos niños que vendían dulces en la calle al comprarles su mercancía y convivir unos minutos con ellos.

