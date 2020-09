Adiós Belinda: Lupillo Rivera presentó a su nueva novia y se dijo “felizmente enamorado”

Lupillo Rivera presentó a su nueva novia

Más de un año después de su controvertido romance con Belinda (que, por cierto, ella nunca reconoció públicamente), Lupillo Rivera decidió darse una nueva oportunidad en el amor y fue él mismo quien presentó a su nueva novia, aunque no reveló su identidad.

“Antes de que alguien más te lo cuente”, escribió en un post de Instagram en el que subió un video junto a mujer.

“Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella . .. Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Si es bella por fuera, por dentro es más”, aseguró el intérprete.

En el clip, de poco más de tres minutos de duración, con su canción “Me contagias” de fondo, Lupillo apareció sonriente en compañía de la mujer.

Lupillo se mostró muy enamorado

“Hoy me encuentro tan feliz y quiero mostrarles el motivo”, también escribió en el clip, en donde aseguró que su novia “comprende el significado del amor y todos los días me lo demuestra”.

En un momento del clip la mujer se acercó a besar a Lupillo, quien pareció sonrojarse con el gesto de su novia, que en todo momento se mostró bastante cariñosa con él.

“Tu amor es tan grande, no sé con qué pagarte tanta dicha que me das... tu amor me da esperanza”, se escuchaba de fondo en la canción de Lupillo, mientras ellos compartían miradas, risas y gestos de amor.

“Gracias una vez más por ser parte de mi vida artística y personal. Felizmente enamorado”, escribió Lupillo al final del video.

Su novia fue comparada con Shakira, así como con Jenni y Rosie Ruvera, las hermanas de Lupillo

Entre los más de 300 comentarios que ya recibió su publicación, abundan sobre todo mensajes comparando a la novia de Lupillo con Shakira, por el color de su pelo y el tipo de rostro, aunque también hubo varios comparativos con Jenni Rivera, la fallecida hermana del cantante, así como con Rosie Rivera, su otra hermana.

No sólo Lupillo habló de su nuevo amor, pues su padre, Pedro Rivera, también compartió en su cuenta de Instagram el mensaje del cantante en el que escribió “Gracias Dios por la felicidad de mis hijos #quevivaelamor”.

El pasado junio Lupillo ya había revelado al programa Chisme en Vivo que tenía una novia, pero se mostró bastante hermético para dar detalles de la relación.

“Tengo una novia y voy a tener más hijos y me vuelvo a casar con esta muchacha, voy a tener dos hijas más o dos hijos más”, aseguró entonces el intérprete, quien no había hablado de alguna nueva relación desde el asunto de Belinda.

Lupillo evitó mostrar el tatuaje que se hizo de Belinda (Foto: Instagram)

En aquel momento se especuló con la posibilidad de que la novia de Lupillo fuera una joven de 19 años llamada Jocelyn López, pero ella lo descartó poco después.

Por ahora se desconoce la identidad de la mujer que tiene el corazón de Lupillo.

Lo que sí notaron los seguidores del intérprete fue que en todo momento, durante el clip, Lupillo evitó mostrar el tatuaje de Belinda que tiene en el brazo, pues lo recargó detrás de una silla.

La otra pareja

Mientras Lupillo muestra abiertamente su amor al mundo, Belinda y Christian Nodal también continúan con sus muestras de cariño.

Christian Nodal compró dulces a unos niños que vendían en la calle

El fin de semana acudieron a una cena y Belinda no dejó de grabar a su novio para compartir clips en Instagram stories.

Incluso captó el momento en que Nodal hizo felices a unos niños que vendían dulces en la calle.

Nodal y Belinda se mostraron muy relajados

Por su parte, Christian subió a Instagram un pequeño clip en donde se le veía muy relajado junto a Belinda fumando en shisha (también conocida como pipa de agua o hookah).

