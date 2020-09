Christian Nodal y su incontenible amor por Belinda: se inspiró en ella para titular su siguiente disco

El romance de Belinda y Christian Nodal sobrevivió al final de "La Voz" (Foto: Instagram@lavoztvazteca)

Para dejar en claro que su amor por Belinda sigue imparable, Christian Nodal anunció que su siguiente disco llevará un título inspirado en su novia.

El intérprete sorprendió a sus seguidores con un mensaje en su cuenta de Twitter el martes por la noche.

“Hecho a la medida va a ser el nombre de mi siguiente álbum", escribió Nodal acompañado por un emoji de corazón.

Así anunció Nodal el nombre de su siguiente álbum

¿Y por qué está inspirado en Belinda ese nombre? Pues porque apenas el fin de semana Nodal “derramó miel” en la misma red social al compartir una foto de él con Belinda que acompañó con el texto: “Nunca me sentí tan hecho a la medida”.

En un siguiente tuit comentó que ya tenía listas las canciones para el siguiente álbum y entonces preguntó a sus seguidores cómo debería llamarse.

Nodal se mostró muy romántico en Twitter

Recibió cientos de mensajes de respuesta, por supuesto, la mayoría haciendo referencia al romance con Belinda.

Finalmente Nodal eligió usar la frase que antes había empleado para expresar lo bien que se siente con su actual romance.

Y es que aun cuando la relación inició en medio de dudas, pues algunos pensaban que se trataba de un truco publicitario, lo cierto es que al paso de las semanas se han acrecentado las pruebas de amor entre ambos.

Tan solo el fin de semana dieron de qué hablar por sus historias en Instagram.

Christian Nodal hizo reír a unos niños que venden dulces en la calle

Belinda dejó ver que el sábado por la noche estaba disfrutando de una romántica cena con Nodal, que incluyó una pequeña sesión de caricias de él a ella.

La intérprete además mostró el lado más amable de su novio, pues Christian fue abordado por unos niños que vendían dulces en la calle.

Después de algunos minutos de convivencia, Nodal les compró sus dulces y los pequeños saltaron de alegría, y aprovecharon para pedirle unos saludos para sus amigos, entre las risas de Christian y Belinda.

Aunque no compartió tantas historias, Nodal también dejó ver lo bien que se la pasó con Belinda pues subió a la red social unos clips (con una romántica canción de fondo) en donde se les veía disfrutando de una pipa de agua.

Se relajaron el fin de semana

Y días antes la intérprete compartió con sus seguidores en Instagram un momento muy íntimo y divertido en compañía de Nodal.

Belinda subió unos clips en donde se veía a Nodal portando unas pantuflas con forma de patito.

De hecho así llamó a su novio, “mi patito”, y mostró cómo él se acercaba a ella muy decidido, entre las risas de ambos.

Belinda y su "patito" Nodal

Por supuesto, la muestra de amor más grande entre ambos hasta ahora ha sido su “intercambio” de tatuajes.

Belinda se tatuó las iniciales de Nodal en un pequeño corazón en el tobillo que, desde hace años, tenía destinado al amor de su vida, mientras que Christian hizo que le dibujaran en el pecho los ojos de su novia.

El joven de 21 años descartó que en un futuro vaya a lamentar su decisión. “A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz ... nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable ... yo tengo más tatuajes porque pues comencé a los 18”, explicó en una entrevista reciente para el programa de Adela Micha.

