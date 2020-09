José Joel abandonó abruptamente entrevista tras preguntas sobre presunto nuevo hermano

El cantante abandonó a los medios tras rechazar una pregunta relacionada con Manuel José (Foto: Instagram @josejoeloficial)

El cantante José Joel abandonó una entrevista que cedió a los medios de comunicación luego de que estos le preguntaran acerca de Manuel José, el cantante de origen colombiano quien asegura ser otro hijo de José José y que afirma que contó con “la bendición de su padre” para poder interpretar sus éxitos. Así inició su conferencia José Joel:

Por favor no manchemos el homenaje a mi papá con preguntas que no tienen que ver con nada. Por favor no me hagan tener que decir gracias, con permiso. Estoy a sus órdenes

José Joel refirió desde el comienzo de su confrontación con los medios de que no quería hablar del tema y dejó claro que abandonaría la escena si se seguía insistiendo sobre el tema. Sin embargo los reporteros no pudieron evitar preguntarle sobre el tema del cantante colombiano, a lo cual decidió abandonar el edificio:

No me interesa, me estoy enterando ahorita. De esa gente la verdad no hablo, la verdad te agradezco mucho, que quede claro, entonces si yo hablo de ellos... ¿Me entiendes? No nos metamos ahí, por favor. Ya acabamos, gracias

José Joel dijo que ya están viendo un acuerdo con la ANDI relacionado con el tema de las regalías (Foto: Instagram @josejoeloficial)

En cuestiones de herencia con bienes directos, el cantante reconoció que no sabe absolutamente nada que haya dejado su padre que pueda ser heredado ya que al momento de morir no dejó un testamento lo cual ha causado un serio problema entre los hijos de José José, especialmente con su media hermana, Sarita.

José Joel reveló que al parecer ya han avanzado un poco en el tema de las regalías de los éxitos de las canciones interpretadas por el príncipe de la canción, y reveló que su padre había dejado una carta en la ANDI (Asociación Nacional De Interpretes) para que tanto él como Marysol Estrella puedan ser los herederos de las regalías:

Mi papá como intérprete tuvo 300 éxitos, por ende, hay una regalía bastante interesante por parte de las casas disqueras que es lo que está en veremos. Hasta lo que sé, no hay propiedades, autos, yates, no hay nada que no sean las regalías de mi papá. Al día de hoy no existe un testamento ya estamos en contacto con ellos (la ANDI) para ver qué procede. Si ya ahorita ya cobraron o ya pusieron o ya movieron, pues nosotros no estamos cobrando nada que no sea lo que nos pertenece

José Joel dijo que espera poder entablar comunicación en su media hermana, Sarita Sosa y que no le guarda rencor alguno (Foto: Instagram @sari_sosa)

El cantante refirió que tiene en buena fe a Sarita y que se encuentra en la mejor disposición de hablar con ella para poder arreglar las cosas con claridad para evitar problemas legales a futuro e hizo un llamado para que abrieran un canal de comunicación para evitarse algún conflicto:

Yo estoy en la mejor disposición de hablar con ella antes de que las cosas se pongan color de hormiga, antes de que comience un juicio y entren abogados. De decir ‘a ver Sarita, ¿qué traes?, ¿qué necesitas?, ¿qué pasó?' Nosotros no estamos escondidos, perdón. Nosotros no estamos haciendo nada que no sea pagar la luz, el gas la renta. Desgraciadamente de aquél lado no salen, no se dejan ver. El que nada debe, nada teme

El próximo lunes se cumplirá el primer aniversario luctuoso de José José y la polémica no ha abandonado el tema del “Príncipe de la Canción”, ya que el reciente conflicto por el tema Manuel José y la demanda de Anel Noreña a Alejandra Ávalos son los escándalos que ahora manchan la imagen de uno de los ídolos más importantes de la cultura musical en México.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El internet es tecnología extraterrestre”: Roberto Palazuelos habló sobre su experiencia

“Eres un borracho”: Héctor Suárez Gomís recordó cuando dejó de hablarle cuatro años a su papá

“Qué están haciendo con ese programa?”: Pati Chapoy tundió a Hechos AM