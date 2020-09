“Eres un borracho”: Héctor Suárez Gomís recordó cuando dejó de hablarle cuatro años a su papá

"¿Cómo hago para dejar de sentir tanto dolor?", se preguntó Héctor Suárez Gomís sobre la muerte de su padre en junio pasado (Foto: Instagram: @pelongomis)

El actor Héctor Suárez Gomís, hijo del fallecido y recordado comediante Héctor Suárez, hizo fuertes revelaciones de su relación con el histrión en una anécdota que muestra el temperamento ambos y el orgullo que llegaron a sentir al dejarse de hablar por varios años.

Fue durante una entrevista en el programa La Saga con Adela Micha que el también standupero compartió cómo fue que su relación con su papá tuvo episodios ríspidos, entre ellos el más duro ocurrido en 2004.

En esta ocasión el hijo mayor del emblemático humorista recordó una de sus peleas más fuertes en la que padre e hijo casi llegan a agredirse físicamente y en la que no faltó la violencia verbal.

El recordado humorista vivió episodios severos de adicción (Foto: @pelongomis)

De acuerdo con su testimonio, gran parte el problema inició porque estuvieron compartiendo juntos en casa hace 16 años y, en aquella época Héctor Suárez tenía problemas de adicción al alcohol, por lo que su reacción habría sido resultado del estado en el que se había puesto al lado de su hijo.

“Empezamos a discutir muy canijo y me dijo dos tres veces ‘Eres un pendejo’ y le dije ‘Me vuelves a decir pendejo y te mando a cagar’ y me volvió a decir ‘Pendejo’ y le empecé a decir ‘¿Sabes qué? Estás muy mal ¿qué traes?’” , dijo Suárez Gomís en la charla en la que también participó la conductora Luz María Zetina.

“Y me dijo ‘Te vale madre’ y entonces le dije ‘Eres un pinche borracho’, me aventó y entonces ya se iban a armar los madrazos, entonces yo me subí, él se fue de la casa y nos dejamos de hablar casi cuatro años”, agregó el actor al recordar a su padre quien el próximo mes de octubre cumpliría 82 años.

Héctor Suárez Gomís es un fuerte crítico de López Obrador y la 4T (Foto: Instagran @pelongomis)

Suárez Gomís dijo que durante esos años de ausencia ambos aprovecharon el distanciamiento para sanar sus heridas hasta que un buen día simplemente se cansaron de estar lejos uno del otro. Sin hablar del tema o confrontar la situación, la reconciliación llegó con un viaje de padre e hijo a Colombia.

“Entonces esos años fueron para reconstruir lo que rompimos desde que me dijo que tenía otro hermano y hasta que casi nos agarramos a golpes. Y un día desperté y dije ‘Ya está bien’ y le marqué y le dije ‘¿Dónde estás? Te pago un avión, ven a verme’ y vino” , relató.

Héctor Suárez perdió la vida el pasado 2 de junio mientras dormía en su casa ubicada en Cocoyoc, Morelos. Desde entonces, Gomís ha revelado anécdotas y no ha parado de escribirle textos llenos de amor que comparte en sus redes sociales al lado de fotografías de su álbum familiar, imágenes que son alabadas por sus seguidores, quienes no olvidan al icónico actor detrás de personajes como “El no hay”.

Juntos protagonizaron la puesta en escena "Los locos Suárez" (Foto: Cuartoscuro)

Contra la llamada 4T

Hace unos días el actor y standupero causó cierto revuelo en Twitter al escribir un duro mensaje que parecía estar totalmente dedicado a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“En México no existen fifís, fachos, conservadores, derechairos y los ‘moralmente derrotados’. En México existe gente inteligente e idiota... Y los idiotas inventan adjetivos como fifís, fachos, conservadores, derechairos y los ‘moralmente derrotados’”, señaló en clara referencia a las palabras que ha usado con frecuencia el mandatario mexicano.

Con su comentario, Suárez recibió furiosas respuestas por parte de partidarios del presidente, pero el actor también se dio el tiempo para responder a algunas de esas reacciones: “¡Viva la 4T, su tlatoani y los millones de borregos que balan cada uno de los mantras que les hicieron aprender!”, escribió en su red social causando el enojo de gran cantidad de usuarios.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

De “gobierno incompetente” a “insulta la inteligencia de los mexicanos”: las feroces críticas de Héctor Suárez Gomís a López Obrador y la 4T

Héctor Suárez Gomís y la dura crítica que estaría dirigida a López Obrador: “Los idiotas inventan adjetivos como fifís y conservadores”

“Amor incondicional”: Andrea Legarreta se reunió con Héctor Suárez Gomís