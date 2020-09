“Qué están haciendo con ese programa?”: Pati Chapoy tundió a Hechos AM

La periodista de espectáculos Pati Chapoy volvió a criticar el contenido de su televisora, TV Azteca, aunque el nuevo foco de sus comentarios fue el noticiario matutino Hechos AM. Parece ser que la conductora no ve un rumbo definido desde que se dio la salida de Jorge Zarza.

Fue en su reconocido programa, Ventaneando, que Chapoy declaró que no sabe cuál es la intención de la producción del matutino con los nuevos conductores Roberto Ruiz, Lucy Bravo y Leo Arriaga, quienes entraron al proyecto luego de que el conductor Jorge Zarza no renovara el contrato del espacio matutino que dirigió por más de 20 años consecutivos ya que había sentado un rumbo que le generó mucha audiencia al programa.

En el salto de emisión entre el programa Hechos Meridiano y Ventaneando, Álvaro López Sordo y Alejandro Villalvazo se encontraban anunciando las quinielas que manejan en la televisora. En pantalla apareció el nombre de Mónica Castañeda, a lo que ambos conductores empezaron a bromear con sus decisiones en la quiniela de forma amistosa, sin embargo en la conexión con el programa de espectáculos apareció Pati Chapoy quien siguió el juego y defendió a su conductora:

Quiero que los dos pongan la mano así, por favor. Les voy a dar un manazo en cuanto los vea porque no me gusta que estén molestando a mi Casta. Siempre están duro y dale. Muy machitos ustedes, ¿verdad?. […] Túndanle a otro, ¿por qué a ella? […] Si creían que estaba sola, de ninguna forma, ¿eh? Así que abusados

Todo parecía sátira hasta que se escuchó la voz de Daniel Bisogno, quien dijo “Echénselo a los de la mañana”, en clara referencia a la edición matutina del noticiario, a lo que Pati dijo lo siguiente:

Esta es una más a las ocasiones en las que la polémica periodista critica los contenidos de su canal pues de igual forma salió a declarar en contra del reality show “La Voz México" a los cuales acusó de no ser demasiado interesantes y dijo que sólo lo veía por los coaches y no por los participantes. “Me dan hueva” dijo la conductora sobre el proyecto. En aquéllos momentos estaba en su punto más alto el tema del romance entre Belinda Y Christian Nodal.

Otro conflicto que tuvo fue con la producción del programa Venga La Alegría, esto debido a unas declaraciones hechas por el comediante Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como “El Capi” Pérez, quien durante uno de sus sketches de comedia llamó “perra” a su compañera de programa Laura G. Si bien el contexto del programa era hacer burla de la situación, esto no le pareció correcto a Pati Chapoy, quien metió una queja en la comisión de género de Azteca, manejada por Jacqueline L´hoist, para que hicieran una revisión sobre el caso.

Individualmente, Chapoy criticó a los productores del programa matutino por dejar que ese tipo de contenidos lleguen al público y culpó a los productores de permitir esos actos:

Estamos expuestos no sólo a la crítica local, sino a la crítica fuera y es muy pesado, tenemos que tener un armamento emocional muy grande. Esta niña hace bien su trabajo. Me parece injusto que hagan eso. Al Capi no le estoy echando carrilla, pero sí al productor, no se vale que un productor haga eso