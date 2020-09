“El internet es tecnología extraterrestre”: Roberto Palazuelos habló sobre su experiencia

Roberto Palazuelos habló sobre su encuentro con extraterrestres y con “objetos voladores no identificados" mejor conocidos como OVNIS. Según en palabras del actor, su experiencia le ha llevado a descubrir que el internet y la tecnología Wi-Fi fueron creados por seres de otro planeta.

El también conocido como “Diamante Negro” dijo en una entrevista para el programa de televisión De Primera Mano que durante su estancia en Tepoztlán, Morelos, tuvo diversos avistamientos cercanos de platillos voladores y detalló que atrás de una montaña, en la zona cercana al volcán Suchiocc, los extraterrestres tienen una base en la que se internan y que este tipo de casos son muy conocidos por los pobladores de la zona.

El valle precisamente lleva el nombre de “Amatlán de Quetzalcóatl” en honor a uno de los dioses principales de la mitología antigua, padre y benefactor de la humanidad, a quien las civilizaciones prehispánicas le adjudicaron el papel de su protector y que habría dado el secreto de la agricultura a los seres humanos. Además era reconocido por ser el primer dios al que no se le dedicaban ofrendas sangrientas o sacrificios humanos.

Palazuelos insistió en que fue testigo de la aparición de los supuestos platillos voladores en el año 2005, cuando se encontraba en compañía de un conocido que era incrédulo ante este tipo de temas, pero que se convirtió en un creyente luego de ser testigo de un avistamiento:

A mí me tocó ver el avistamiento en 2005, estaba conmigo el teniente Rangel, un señor super serio que no creía hasta que vio. (…) Estaba muy alto, primero me pasaron por encima y luego bajaron por las montañas. Yo no alcancé a ver la tecnología con la que se adentran en la tierra, no pude, porque me lo impidió la montaña. Tienen la base ahí para que quien los vea bajar no puedan ver su tecnología (...) Lo que yo vi no fue un montaje, me pasaron dos naves encima, y estaba conmigo mi chofer. Yo estaba en mis cinco sentidos, ni echándome whisky ni nada por el estilo