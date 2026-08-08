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Los Alegres del Barranco denuncian censura de narcocorridos por parte del gobierno en su concierto de la Arena CDMX

La agrupación aseguró que cumplirán la ley

Además de una multa económica, a la agrupación sinaloense le fueron impuestas medidas cautelares.
Además de una multa económica, a la agrupación sinaloense le fueron impuestas medidas cautelares. (Fotos: Los Alegres del barranco, Facebook)
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Los Alegres del Barranco denunciaron este 7 de agosto ante el público de la Arena Ciudad de México que las autoridades les ordenaron eliminar sus narcocorridos del setlist, un año y medio después de que la proyección de imágenes del “Mencho” en Zapopan desencadenara carpetas de investigación, la revocación de sus visas de Estados Unidos y la cancelación de una gira de 16 fechas en ese país.

La banda originaria de San José del Barranco, Sinaloa, regresó a los escenarios el pasado 1 de agosto tras más de un año fuera de circulación. Su canción “El del Palenque” es la número uno en Spotify y en Apple Music entre su catálogo, pero no sonó en la capital.

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“Desgraciadamente no nos dejan tocarlos”: Pavel Moreno muestra el setlist tachado

Cancelan a Pavel Moreno de Los Alegres Del Barranco por burlarse de su polémica y después pedir disculpas (Infobae México/ Jovani Pérez)
Cancelan a Pavel Moreno de Los Alegres Del Barranco por burlarse de su polémica y después pedir disculpas (Infobae México/ Jovani Pérez)

Con más de una hora de concierto encima, José Pavel Moreno, voz y acordeón de Los Alegres del Barranco, detuvo el show para dirigirse al público. Sacó el setlist y mostró varias canciones tachadas. “Nuestros éxitos, nuestros corridos que por años ustedes los han escuchado, desgraciadamente no nos dejan tocarlos”, dijo.

El público respondió con chiflidos y quejas. Moreno pidió comprensión y dejó en claro que la decisión no venía de la banda: “No es culpa de nosotros. No nos gusta esto, pero tenemos que respetar las leyes nos guste o no nos guste. Tuvimos un problema y no queremos que se vuelva a repetir”.

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Ante la insistencia del público, Moreno fue más directo: “Si lo cantamos, vamos a tener problemas”. Luego añadió: “Nosotros queremos cumplirles, pero desgraciadamente estamos ahorcados, no nos dejan. Hay que tener paciencia, y con favor de Dios van a regresar los corridos de nosotros”.

La banda tocó en su lugar “Los principios”, canción sobre honor y valores personales que, entre sus versos, reivindica “cantar corridos” porque “hacen vibrar corazones”.

La polémica que desató todo: el “Mencho” en pantalla gigante en Zapopan

La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)
La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)

El origen de las restricciones está en un concierto del Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, en marzo de 2025. Durante la interpretación de “El del Palenque”, la banda proyectó en pantallas gigantes el rostro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El hecho ocurrió en medio de una crisis de desapariciones en Jalisco y fue calificado como presunta apología del delito. La Fiscalía del Estado de Jalisco prohibió de inmediato la canción, pero Los Alegres del Barranco la siguieron tocando en otros municipios, lo que derivó en que los vincularan a proceso.

La respuesta del gobierno de Estados Unidos fue inmediata: revocó las visas de turista y de trabajo a todos los integrantes del grupo y canceló una gira de 16 fechas programada en ese país.

“El del Palenque”, una canción dedicada explícitamente al líder del CJNG

Sheinbaum El Mencho
Foto: Infobae

La canción en el centro de la polémica nombra directamente a Oseguera Cervantes por su apodo secundario, “El Señor de los Gallos”, su estado natal —Michoacán, Tierra Caliente— y su organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación. La letra también menciona brazos armados y jefes de células que operaban bajo sus órdenes: el Grupo Élite, Los Guerreros, Los Delta y figuras conocidas como “El Jardinero” y “El 85”.

El catálogo de Los Alegres del Barranco incluye decenas de narcocorridos dedicados a figuras de alto perfil del Cártel de Sinaloa y del CJNG, entre ellos “La gente del Chapo”, “El Setecientos Uno”, “El Hijo del Chapo”, “Edgar Guzmán” y “El Regreso del Chapito Lomas”.

Sheinbaum apuesta por concientización, no por prohibición

Claudia Sheinbaum plantea transformar la narrativa sobre delincuencia entre los jóvenes mexicanos para evitar que la vean como una opción aspiracional. | (Crédito: Jesus Aviles/Infobae México)
Claudia Sheinbaum plantea transformar la narrativa sobre delincuencia entre los jóvenes mexicanos para evitar que la vean como una opción aspiracional. | (Crédito: Jesus Aviles/Infobae México)

A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado una prohibición formal de los narcocorridos y ha apostado por campañas de educación. La estrategia más visible es “México Canta”, un concurso y programa de televisión que busca impulsar a jóvenes a crear nuevas canciones dentro del regional mexicano.

Lo que ocurrió en la Arena CDMX el 7 de agosto muestra que, aunque no existe una ley que prohíba expresamente los narcocorridos, las autoridades tienen mecanismos para impedir que suenen en escenarios concretos, con o sin una norma escrita que lo respalde.

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