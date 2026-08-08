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Detienen a “gotera” que operaba en la CDMX: citaba a hombres por apps, los drogaba y les vaciaba los bolsillos

Ivette “N” ya fue vinculada a proceso por el delito de robo agravado, luego de ser detenida en Puebla y presentada ante el juez correspondiente

Ivette "N" ya fue vinculada a proceso por el delito de robo agravado. Crédito: FGJCDMX
Ivette "N" ya fue vinculada a proceso por el delito de robo agravado. Crédito: FGJCDMX
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Ivette “N” enfrentará proceso penal por su presunta participación en el robo a un hombre que habría conocido por una aplicación de citas. Las investigaciones la señalan como probable responsable de haberlo drogado en un hotel de la Ciudad de México, abandonado y retirado con su auto, su celular y su dinero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo su vinculación a proceso el pasado 6 de agosto de 2026, con prisión preventiva y dos meses para cerrar la investigación.

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La imputada habría operado bajo el esquema conocido como “gotera”: contactar a la víctima por una app, citarla en un lugar privado, administrarle alguna sustancia que la adormece y sustraerle sus pertenencias mientras está inconsciente.

Lo que la distingue de otros casos es que no habría actuado sola: las cámaras del C5 documentaron que un hombre la esperaba en el lobby del sitio del crimen y que el vehículo robado fue escoltado y luego entregado a terceros.

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El hombre despertó sin auto, sin celular y sin dinero en un hotel de Escandón

El pasado 17 de abril de 2025, la víctima acordó verse con Ivette “N” en un hotel de la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.

En el sitio bebió una copa de vino y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, la habitación estaba vacía y su vehículo, su celular, su efectivo y otras pertenencias habían desaparecido.

La víctima bebió una copa de vino antes de perder el conocimiento y despertar sin pertenencias.
Una mujer vierte gotas de una presunta sustancia peligrosa con un gotero en una copa de vino tinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que la víctima no podía saber en ese momento era que su auto ya circulaba fuera de la Ciudad de México. Las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) rastrearon su recorrido desde la Escandón hasta la autopista México-Puebla, con otro automóvil siguiéndolo de cerca.

Ese convoy improvisado terminó con la entrega del vehículo a personas distintas a quienes lo sacaron del hotel, lo que llevó a los investigadores a concluir que detrás del robo habría operado un grupo organizado.

El seguimiento visual fue uno de los ejes de la investigación. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJCDMX revisaron las grabaciones del C5 para establecer la trayectoria del vehículo y documentar los momentos en que cambió de manos.

Ese material también permitió identificar a Ivette “N” como la persona que salió de la habitación, se reunió con el hombre en el lobby y abordó el auto de la víctima. Con esos elementos, el agente del Ministerio Público acreditó su probable participación ante un juez y obtuvo la orden de aprehensión.

La captura ocurrió en Lomas de Angelópolis, a más de 100 kilómetros de la CDMX

Ivette “N” no estaba en la Ciudad de México cuando la PDI fue por ella. Las indagatorias la ubicaron en Lomas de Angelópolis, Puebla. El 4 de agosto de 2026, elementos de la PDI ejecutaron la orden en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
Elementos de la PDI la detuvieron en Puebla.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos días después, durante la audiencia inicial, el juez escuchó los datos de prueba y resolvió vincularla a proceso, imponerle prisión preventiva y dar dos meses al fiscal para consolidar la acusación.

La detención de Ivette “N” no cierra el caso. La Fiscalía capitalina informó que las indagatorias continuarán para identificar y localizar a quienes participaron en el traslado y la entrega del vehículo, con el objetivo de determinar su probable responsabilidad y presentarlos ante la autoridad judicial.

Otros casos vinculados con goteras han dejado víctimas mortales

Las “goteras” son bandas delictivas conformadas principalmente por mujeres que contactan a hombres en bares, antros o aplicaciones de citas para drogarlos y robarlos. El nombre proviene del método original: suministrar gotas oftálmicas u otras sustancias sedantes en las bebidas de sus víctimas para anular su voluntad.

Las consecuencias de este tipo de casos van más allá del robo. El pasado 8 de marzo de 2026, un hombre fue hallado sin vida en el interior del Hotel Jacarandas, en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, en un caso que las autoridades indagaron como un presunto ataque de “goteras”.

Otro hombre que estaba con él fue encontrado drogado y golpeado en el mismo lugar. Según reportó el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X, el grupo había llegado al hotel con tres mujeres que huyeron durante la madrugada.

Las víctimas con frecuencia no denuncian por vergüenza, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del problema. Las fiscalías han establecido protocolos especiales para investigar esta modalidad delictiva, que desde 2009 acumula casos documentados en la capital del país.

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