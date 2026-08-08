Ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México

La ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 marcará el final de una edición extraordinaria en Santo Domingo, donde México consolidó su supremacía deportiva.
Tras semanas de intensa competencia y emoción, el evento de cierre reunirá a delegaciones oficiales y público para celebrar la integración y los logros alcanzados durante la justa.
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El acto final de esta edición centenaria reconocerá el esfuerzo de los atletas y también ofrecerá un espectáculo cultural y musical a la altura de la historia de los Juegos. México, como tricampeón, llegará a este momento con el orgullo de haber impuesto una nueva marca nacional de medallas.
¿Dónde ver la ceremonia de clausura?
El acceso a la ceremonia de clausura está asegurado para la audiencia mexicana gracias a la variedad de plataformas disponibles. Los aficionados podrán elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias.
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- Claro Sports: transmisión en streaming, sitio web y canal de YouTube.
- Centro Caribe Sports Channel: señal oficial en YouTube.
- FOX Sports México y TV Azteca: cobertura en televisión de paga, además de plataformas digitales.
La diversidad de canales garantiza que el público tenga acceso directo a cada momento relevante del cierre, incluyendo entrevistas, actuaciones musicales y el homenaje a los protagonistas de Santo Domingo.
Horario, sede y lo más esperado en Santo Domingo
El programa está diseñado para que la ceremonia pueda disfrutarse desde México.
- Fecha: Sábado 8 de agosto.
- Hora: 16:00 (tiempo del centro de México) / 18:00 (hora de República Dominicana).
- Lugar: Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo.
La jornada incluirá:
- Presentaciones musicales, con Juan Luis Guerra como figura destacada.
- Homenajes a atletas, entrenadores y voluntarios.
- El tradicional relevo simbólico hacia la próxima sede de los Juegos.
Así, este cierre ofrecerá un ambiente festivo y emotivo, con el pebetero apagándose como símbolo del fin de una edición que quedará en la memoria colectiva.
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Con tricampeonato y récord histórico: el legado de México en los Juegos Centroamericanos 2026
El desenlace de Santo Domingo 2026 coloca a México en la cúspide del deporte regional, sellando una participación histórica.
- México se coronó tricampeón regional al encabezar el medallero por tercera edición consecutiva, en una hazaña nunca antes registrada.
- La delegación nacional rompió la barrera de las 400 medallas en una sola edición, sumando un total de 407 preseas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.
- Este desempeño dejó atrás el récord previo de 384 medallas, impuesto en Mayagüez 2010, y estableció un margen de más de 70 oros de ventaja sobre Colombia, su más perseguidor cercano.
La delegación tricolor logró una cifra jamás alcanzada de medallas y reafirmó su dominio absoluto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, abriendo una nueva etapa para el olimpismo nacional.
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