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Ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México

Con homenajes y presentaciones musicales, la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto recibirá el apagado del pebetero para despedir una edición centenaria

La delegación mexicana se coronó e hizo historia al superar las 400 medallas en Santo Domingo, llegando al acto final como tricampeón. (X/ @conadeoficial)
La delegación mexicana se coronó e hizo historia al superar las 400 medallas en Santo Domingo, llegando al acto final como tricampeón. (X/ @conadeoficial)
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La ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 marcará el final de una edición extraordinaria en Santo Domingo, donde México consolidó su supremacía deportiva.

Tras semanas de intensa competencia y emoción, el evento de cierre reunirá a delegaciones oficiales y público para celebrar la integración y los logros alcanzados durante la justa.

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México llegará como tricampeón a la clausura de Santo Domingo 2026, presumiendo una nueva marca nacional de medallas. EFE/ Rodrigo Sura
México llegará como tricampeón a la clausura de Santo Domingo 2026, presumiendo una nueva marca nacional de medallas. EFE/ Rodrigo Sura

El acto final de esta edición centenaria reconocerá el esfuerzo de los atletas y también ofrecerá un espectáculo cultural y musical a la altura de la historia de los Juegos. México, como tricampeón, llegará a este momento con el orgullo de haber impuesto una nueva marca nacional de medallas.

¿Dónde ver la ceremonia de clausura?

El acceso a la ceremonia de clausura está asegurado para la audiencia mexicana gracias a la variedad de plataformas disponibles. Los aficionados podrán elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias.

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  • Claro Sports: transmisión en streaming, sitio web y canal de YouTube.
  • Centro Caribe Sports Channel: señal oficial en YouTube.
  • FOX Sports México y TV Azteca: cobertura en televisión de paga, además de plataformas digitales.
La clausura se realizará este sábado 8 de agosto en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto de Santo Domingo. (X/ @PresidenciaRD)
La clausura se realizará este sábado 8 de agosto en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto de Santo Domingo. (X/ @PresidenciaRD)

La diversidad de canales garantiza que el público tenga acceso directo a cada momento relevante del cierre, incluyendo entrevistas, actuaciones musicales y el homenaje a los protagonistas de Santo Domingo.

Horario, sede y lo más esperado en Santo Domingo

El programa está diseñado para que la ceremonia pueda disfrutarse desde México.

  • Fecha: Sábado 8 de agosto.
  • Hora: 16:00 (tiempo del centro de México) / 18:00 (hora de República Dominicana).
  • LugarArena Banreservas Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo.
El acto final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ofrecerá un espectáculo cultural con presentaciones de artistas como Juan Luis Guerra y el reconocimiento al esfuerzo de los atletas. (Europa Press)
El acto final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ofrecerá un espectáculo cultural con presentaciones de artistas como Juan Luis Guerra y el reconocimiento al esfuerzo de los atletas. (Europa Press)

La jornada incluirá:

  • Presentaciones musicales, con Juan Luis Guerra como figura destacada.
  • Homenajes a atletas, entrenadores y voluntarios.
  • El tradicional relevo simbólico hacia la próxima sede de los Juegos.

Así, este cierre ofrecerá un ambiente festivo y emotivo, con el pebetero apagándose como símbolo del fin de una edición que quedará en la memoria colectiva.

Con tricampeonato y récord histórico: el legado de México en los Juegos Centroamericanos 2026

El desenlace de Santo Domingo 2026 coloca a México en la cúspide del deporte regional, sellando una participación histórica.

  • México se coronó tricampeón regional al encabezar el medallero por tercera edición consecutiva, en una hazaña nunca antes registrada.
  • La delegación nacional rompió la barrera de las 400 medallas en una sola edición, sumando un total de 407 preseas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.
  • Este desempeño dejó atrás el récord previo de 384 medallas, impuesto en Mayagüez 2010, y estableció un margen de más de 70 oros de ventaja sobre Colombia, su más perseguidor cercano.
México cerró Santo Domingo 2026 con 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce en el medallero. (X/ @Rommel_Pacheco)
México cerró Santo Domingo 2026 con 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce en el medallero. (X/ @Rommel_Pacheco)

La delegación tricolor logró una cifra jamás alcanzada de medallas y reafirmó su dominio absoluto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, abriendo una nueva etapa para el olimpismo nacional.

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