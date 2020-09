Yuri negó tener COVID-19 y reclamó a Gustavo Adolfo: “Primero dile a tu gente que te averigüe bien los chismes”

Desde la cocina de su casa, la cantante Yuri negó estar contagiada de COVID-19 y de paso reclamó al periodista Gustavo Adolfo Infante acerca del mismo asunto.

La semana pasada se desataron las alarmas porque Televisa emitió un comunicado para informar de siete contagios al interior de Imperio de mentiras, Te acuerdas de mí y ¿Quién es la máscara?, esta última es la emisión donde participa actualmente Yuri como una de las jueces.

Tras el anuncio comenzaron las especulaciones sobre la identidad de los contagiados y desde un inicio se habló de Consuelo Duval y Omar Chaparro, también integrantes de ¿Quién es la máscara?

Ambos ya confirmaron haber dado positivo al virus, pero en medio de todas las historias también surgieron los nombres de Yuri y Juanpa Zurita.

La cantante Yuri negó tener COVID-19 (IG: oficialyuri)

Sin embargo, la cantante decidió responder a las especulaciones y en su cuenta de Instagram publicó unas historias para descartar que tenga problemas de salud.

“A ver, ya saben que a mí no me encanta el chisme, pero soy jarocha, estoy aquí en mi cocina”, comentó la intérprete de Detrás de mi ventana, quien usó un peculiar filtro con unas trenzas.

Al parecer, hasta oídos de Yuri llegó una versión según la cual el periodista Gustavo Adolfo Infante habría asegurado que ella tiene coronavirus, aunque al revisar sus redes sociales y su programa De Primera Mano no se encontró información al respecto, ya que fue la semana pasada cuando se dieron a conocer los contagios en Televisa y el periodista se encontraba de vacaciones.

“Don Gustavo Adolfo dice que todos tenemos coronavirus, todos, que Juanpa Zurita tiene no sé qué y que yo... Gustavo, ¿así de chiquitito? ¿así de malp... de mala onda?”, cuestionó Yuri.

“Primero dile a tu gente que te averigüe bien los chismes y ya después dices que tenemos coronavirus”, añadió.

A Yuri le llegaron las versiones de que está contagiada de COVID y por eso decidió responder (Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae).

“Voy a estar muy mona con coronavirus haciendo comida. Ya, de veras, no sean chismosos”, finalizó.

Si bien no dijo su apellido, resultó claro que Yuri se refería al periodista, quien es figura en el mundo del entretenimiento en México y comparte notas sobre la farándula en De Primera Mano. Tampoco existe en los medios algún otro personaje que se llame Gustavo Adolfo dedicado a investigar sobre lo que ocurre en el mundo de la televisión y la música en el país.

Justo en la edición de este martes de la revista TV Notas se insistió en el tema y no sólo se aseguró que Yuri está contagiada, sino que la cantante “está muy asustada porque contagió a todo su equipo de trabajo... tiene miedo por las consecuencias que le traiga la enfermedad, sober todo en su carrera, no quiere que sus pulmones se afecten”.

La misma publicación incluso señaló que Televisa le ha prohibido a los integrantes de ¿Quién es la máscara? hacer públicos sus contagios, pero las recientes palabras de Yuri echaron abajo esa versión.

El mensaje de Consuelo Duval

Después de varios días de especulaciones, finalmente este lunes Consuelo Duval confirmó estar contagiada de COVID-19.

El mensaje de Duval para hablar su contagio de COVID-19

“Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del COVID... y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo”, comentó en su cuenta de Instagram.

“Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido reemplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabr*nadas. Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desm*dre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERIT*S que son lo más importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte”, añadió en su mensaje.

