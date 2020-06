“Es más tu ondita”: el comentario de Chumel Torres sobre Yuya que desató una nueva controversia

Foto: yuyacst/IG - chumeltorres/IG.

Una nueva polémica surgió en torno a Chumel Torres. El youtuber ahora fue acusado de machista tras protagonizar una pelea con la editora Tania Tagle, encuentro en el que emitió un comentario donde involucró a la influencer Yuya.

El conductor de El Pulso de la República ha estado toda la semana en el foco de los reflectores. Todo comenzó cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) anunció que haría un foro en contra del racismo y uno de sus ponentes sería Chumel, quien ha destacado en múltiples ocasiones por realizar comentarios en contra de las condiciones físicas, económicas, sociales o de género hacia diversos personajes de la vida cotidiana del país.

Su presencia en este evento generó cientos de comentarios en contra que provocaron su cancelación y que Mónica Maccise Duayhe presentara su renuncia como titular al Conapred.

Tras el escándalo, Chumel Torres sí se presentó en un foro en contra del racismo y después de esta transmisión volvió a ser el centro de un nueva pelea, pero ahora se lanzó hacia la ensayista y feminista Tania Tagle.

Ahora se lanzó hacia la ensayista y feminista Tania Tagle (Foto: Twitter)

Tagle lo criticó por usar el término tarahumaras para referirse a la comunidad Rarámuri. Concluyó su tuit con un duro mensaje para Chumel: “Eres un chabochi miserable. Mis abuelos te repudian”.

Mientras el conductor cuestionó si veía su programa en YouTube, Tania continuó con las acusaciones para el originario de Chihuahua.

“Alguien me dijo que te comparaste con mi abuelo muerto, ya sabes cuyo funeral me cagaste mandando a tus trolls. Ojalá de ahora en adelante nombres a su pueblo como corresponde”, escribió en su cuenta de Twitter.

Torres sólo respondió que emitió sus comentarios porque ya había recibido muchos ataques de Tania Tagle, quien continuó con la encarnizada discusión.

“Me sonó a amenaza, pero tú serías incapaz. Aprende a nombrar a los pueblos antes de tratar de convencernos de que tienes algo que aportar contra la discriminación. Y no uses a la familia de las personas como ejemplo de algo que no eres”, añadió la editora.

El conductor de El Pulso de la República remató con el comentario que lo puso en el foco esta mañana y en el que incluyó a Yuya. (Foto: EFE/ Alex Cruz/Archivo)

Tras estas líneas de la escritora, el conductor de El Pulso de la República remató con el comentario que lo puso en el foco esta mañana y en el que incluyó a Yuya.

“Ni es amenaza ni estoy tratando de convencer a nadie de nada. Ya no veas El Pulso, nomás te enojas. ve a Yuya, es más tu ondita”, escribió el influencer.

En pocas horas, esta serie de pronunciamientos acumularon cientos de críticas para ambas personajes. A Chumel Torres lo tacharon de machista y misógino por involucrar a Yuya y despreciar sus vlogs; mientras que a Tania Tagle le recordaron unos tuit pasados en los que también utilizó los términos tarahumaras o huichol.

Ante la polémica, la feminista escribió en Twitter: “Sí me pone muy malita de mi superioridad moral que me han esculcado hasta la basura y lo peor que pudieron obtener es que hace 7 u 8 años le llamé tarahumara al pueblo rarámuri (y huichol al wixárika y otomí al hñahñu). Como que hasta me siento mejor persona de lo que soy”.

El polémico conductor no se ha vuelto a pronunciar sobre este tema, sólo en su cuenta de Instagram publicó: “Siempre sé amable con todos. Ráyales su puta madre, pero siempre sé amable”.

En cambio, Yuya no se ha pronunciado sobre este conflicto.

