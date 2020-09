″¡Sí se pudo!”: Andrea Legarreta regresó a “Hoy” tras su contagio de COVID-19

Tres semanas después de darse a conocer su contagio de COVID-19, la presentadora Andrea Legarreta regresó la mañana de este lunes al programa Hoy, del que es titular hace más de dos décadas.

Fue Raúl el “Negro” Araiza quien presentó a su compañera de manera efusiva y haciendo énfasis en su cambio de look, pues regresó con un tono de pelo mucho más rubio.

“Fíjense nada más, esta rubia está de regreso”, dijo el conductor.

“¡Sí se pudo!”, comenzaron a gritar el resto de los integrantes de la emisión, así como parte del staff en Televisa, mientras aplaudían.

Legarreta no ocultó su emoción y alegría por volver a su trabajo y anunció que más adelante daría más detalles de lo que le ocurrió y, sobre todo, de la información más reciente sobre la enfermedad, pues aún hay dudas al respecto o confusiones entre la población.

“Gracias, estoy muy feliz de volver. Más adelante vamos a platicar con uno de mis médicos para ver cómo está la información actual”.

Roberto Palazuelos y Jorge “Coque” Muñiz, quienes estuvieron como invitados, celebraron el regreso de Andrea, al igual que Marisol González, Pedro Prieto y Arturo Carmona.

Ya se sabía que Legarreta volvería este lunes a Hoy, pues ella misma lo informó desde la semana pasada, cuando acudió a un salón de belleza a cambiar su tono de pelo. “¡¡DADA DE ALTA y Retomando la vida y dándome una refrescadita para regresar el lunes al programa! ¡AMO cómo quedó el color!! ¡¡Más rubia y sin maltratarlo!!”, escribió en Instagram.

De hecho, esa visita le trajo críticas a Andrea, pues algunos usuarios de Instagram se preguntaron si no estaba contagiada aún de COVID-19, así que la presentadora publicó un video en la misma red social para defenderse de los cuestionamientos.

“No te tienes que aislar 40 días. No soy experta pero ya lo viví y estuvimos rodeados de expertos”, señaló la presentadora. “Después del día diez, aunque des resultados positivos (en las pruebas) ya no contagias”.

Andrea lamentó las agresiones y críticas en su contra. “No hemos sido irresponsables... (si salí) es porque me lo autorizó mi doctor”.

También se defendió de los ataques por haber acudido a una estética, pues ella siempre busca cuidar su imagen.

“Para mí sí es importante retocarme el pelito. No es de vida o muerte”, explicó.

Legarreta recordó que siempre ha aconsejado a las mujeres que se amen, se cuidan, se quieran y se sientan lindas para ellas mismas.

“Sí es importante para mí sentirme linda. Después del COVID mi piel se ha deshidratado de una forma que no tienen idea, bajé masa muscular, adelgacé. No me siento igual, qué tiene de malo que me retoque la raíz”.

Contagio

Fue el lunes 31 de agosto cuando Galilea Montijo informó al inicio de la emisión de Hoy sobre el contagio de su compañera Andrea, quien se encontraba resguardada en su casa.

Después, en un enlace, Legarreta explicó que todo inició como un resfriado más fuerte, con pérdida de olfato, dolor de cuerpo y cansancio, pero la alarma se desató con el aumento de su temperatura, por lo que decidió acudir al hospital a hacerse la prueba, que resultó positiva.

Como tuvo problemas respiratorios y neumonía, Legarreta debió estar unos días en el hospital bajo observación. El asunto no pasó a mayores y pudo regresar a su casa.

