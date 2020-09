Andrea Legarreta respondió a ataques por acudir a un salón de belleza tras contagio de COVID-19: “Para mí sí es importante”

La presentadora de "Hoy" fue señalada por acudir a un salón de belleza después de su contagio de COVID-19

La presentadora Andrea Legarreta se tomó el tiempo para responder a las diversas críticas que ha enfrentado tras su contagio de COVID-19, y en especial a los señalamientos que recibió por acudir a un salón de belleza.

El fin de semana la presentadora de Hoy compartió una foto que daba cuenta de su alegría por haber acudido a una estética a cambiar su tono de pelo, como preparativo para volver este lunes a la emisión matutina de Televisa.

“¡¡DADA DE ALTA y Retomando la vida y dándome una refrescadita para regresar el lunes al programa! ¡AMO cómo quedó el color!! ¡¡Más rubia y sin maltratarlo!!”, escribió para acompañar una foto junto a la especialista encargada de su transformación.

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

Sin embargo, Legarreta recibió críticas por haber salido a la calle después de su contagio. “¿No se supone que tienes según el Covid?”, “según yo se tienen que seguir en resguardo 40 días”, se leía en algunos de los mensajes a esa publicación.

Así que el sábado por la noche, Legarreta subió a su cuenta de Instagram un video de 15 minutos donde respondió a los ataques, críticas y señalamientos,

“Para mí sí es importante retocarme el pelito. No es de vida o muerte”, explicó.

Legarreta recordó que siempre ha aconsejado a las mujeres que se amen, se cuidan, se quieran y se sientan lindas para ellas mismas.

“Sí es importante para mí sentirme linda. Después del COVID mi piel se ha deshidratado de una forma que no tienen idea, bajé masa muscular, adelgacé. No me siento igual, qué tiene de malo que me retoque la raíz”.

Habló de los efectos del virus en su aspecto

Al inicio del video comentó que desde hace cuatro días y ella y su familia están dados de alta de COVID.

“No tengo secuelas, estoy bien”, aseguró la integrante de Hoy, quien reconoció haber sentido angustia ante su diagnóstico, ocurrido hace tres semanas.

Señaló que lo de la enfermedad “es un volado”, pues lo mismo ha conocido casos de gente que perdió la batalla o de personas mayores que salieron bien libradas.

Para responder a las críticas de cómo era posible que acudiera a un salón a que le retocaran el pelo, detalló que su proceso fue normal, así que después de dos semanas le dieron el alta.

Comentó que ya no es contagiosa

“No te tienes que aislar 40 días. No soy experta pero ya lo viví y estuvimos rodeados de expertos”, señaló la presentadora. “Después del día diez, aunque des resultados positivos (en las pruebas) ya no contagias”.

Andrea lamentó las agresiones y críticas en su contra. “No hemos sido irresponsables... (si salí) es porque me lo autorizó mi doctor”.

Descartó cualquier asunto de publicidad o show en su contagio, pues lleva más de 20 años en un programa de tv y más de tres décadas de carrera.

Al final envió un mensaje positivo a sus seguidores

“Nadie busca tener publicidad a costa de un virus”, sentenció.

Al final del clip expresó su tristeza por el nivel de juicios en redes sociales. “Tengo compañeros contagiados que no quieren que se enteren para que no los agredan (la pandemia) no sacó lo mejor, ha sacado lo peor de muchos”.

No quiso despedirse sin dejar un mensaje positivo. “No le dediquen un segundo al miedo, sigan con su vida, no dejen que los juicios de otras personas les roben la energía”.

