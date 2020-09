La polémica final de “Guerreros 2020”: terribles lesiones de dos leonas y críticas a Macky

(Foto: Instagram de Guerreros 2020)

El último episodio de Guerreros 2020 estuvo marcado por la polémica y las lesiones en dos de los integrantes del equipo de los “Leones”, lo que no opacó el triunfo rotundo de las “Cobras” en la final de la primera temporada del reality show producido por Magda Rodríguez.

El episodio 50 del programa dedicado a retos físicos y mentales de Televisa se llevó a cabo entre la emoción de los desafíos definitivos y la nostalgia por culminar un proyecto que comenzó el pasado 15 de junio.

Los integrantes de “Leones” y “Cobras” definieron su destino a través de retos físicos, que pronto dejaron ver sus fortalezas y debilidades.

El programa inició con una clara delantera de “Cobras” frente a sus contrincantes y aunque durante la noche ambos equipos tuvieron oportunidad de ganar, finalmente el equipo liderado por Macky se llevó la victoria, entre una gran controversia surgida en redes sociales.

El resultado se definió gracias al circuito final de relevos, donde Ella y Reno Rojas resultaron lesionadas y el equipo de Macky se coronó como el rotundo ganador.

La primera en resultar herida fue Ella, quien al enfrentarse a la capitana de “Cobras”, resbaló desde las alturas al brincar entre dos automóviles y se golpeó en el abdomen.

La joven fue auxiliada por los paramédicos presentes en el foro y minutos después se aclaró que su condición física no ameritó atención mayor.

La otra lesionada de la noche fue Reno Rojas. La leona cayó desde un puente de postes, lo que le provocó un golpe de consideración en el rostro.

Por esta herida fue trasladada de emergencia a un hospital ante la posibilidad de ser intervenida. “Reno se fue al hospital, está bien, está consciente. Se pegó con su rodilla al momento que cayó, fue rodilla contra nariz y ésta es muy escandalosa, esperamos que no la tenga partida y la tengamos que operar. Me dijeron que era importante llevarla en ambulancia al hospital porque a veces no es necesario operarse. Es una niña maravillosa e hizo un gran trabajo”, explicó la productora del programa, Magda Rodríguez, al concluir la emisión.

“Ella está bien, ya la vieron parada, con el golpe se le fue el aire y eso hizo que ya no se pudiera recuperar, pero ya está bien”, concluyó la también realizadora de Hoy.

El reto de relevos concluyó cuando las “Cobras” alcanzaron la campana y acumularon 7200 puntos, lo que les dio la victoria del reality show deportivo de Televisa.

Los campeones del programa recibieron 2,000,000 de pesos y recibieron su respectivo trofeo; los “Leones” no se fueron con las manos vacías, ya que obtuvieron un premio de consolación de 240 mil pesos.

Al final de la emisión tuvieron la oportunidad de ingresar al foro “El Sina”, Ferka y Christian Estrada, quienes también recibieron reconocimiento por su participación en el programa. Fue el ex de Frida Sofía obtuvo 50 mil pesos por ser el Guerrero más deseado.

No todo fue felicidad y retos en la final de Guerreros 2020, ya que en redes sociales se reavivó la controversia en contra de Macky, quien desde hace varios meses ha sido criticada por sus reacciones en el reality show.

“Qué asco de capitana, riéndose cuando Ella estaba mal”, “Deja de estar gritando porque luego inventas cosas”, “Nos vale la victoria de los Cobra y lo que tenga Macky, yo estoy preocupado por Ella”, “El abrazo de Macky a Ella fue más hipócrita que el beso que le dio Judas a Jesús. En fin la hipocresía” o “Para mí Ella es la ganadora, tuvieron que mandarle a hacerle brujería para que se lastimara en plena final”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

