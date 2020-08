“Guerreros 2020”: así fue la participación de Lizbeth Rodríguez en una noche de reclamos de Potro

Martha Julia y Lizbeth Rodríguez se enfrentaron en diversas contiendas a lo largo de la emisión (Foto: Twitter de Guerreros 2020)

Guerreros 2020 tuvo una noche polémica. Lizbeth Rodríguez puso al descubierto la intimidad de los concursantes al revisar sus celulares y Potro protagonizó un episodio que lo puso en la mira de los seguidores del programa deportivo de Televisa.

La youtuber Lizbeth Rodríguez y la actriz Martha Julia fueron las estrellas invitadas para competir en los circuitos que se disputaron la noche del miércoles. La primera lo hizo como integrante de las Cobras y la segunda de los Leones.

Ambas famosas se enfrentaron en diversas contiendas a lo largo de la emisión, pero la actriz de Destilando amor tomó la delantera desde el inicio.

En su primer duelo ambas participantes descendieron escaleras, brincaron obstáculos y subieron varias redes. El duelo estuvo muy parejo hasta que Martha Julia tomó la delantera en la recta final del circuito y superó la última prueba para obtener la victoria.

Video: Guerreros 2020 MX.

La influencer no se dio por vencida y se volvió a enfrentar a su rival en varios duelos a lo largo del programa.

Pero la ex “Chica Badabun” no sólo fue a lucir su fuerza y velocidad en las competencias de Guerreros 2020, ya que tuvo la oportunidad de revisar los teléfonos celulares de los integrantes de Cobras y Leones.

La acción de Rodríguez fue criticada en redes sociales, quienes se inconformaron por exponer la intimidad de los participantes del reality show.

A pesar de los reclamos, la youtuber tuvo la oportunidad de revisar los móviles de algunos de los concursantes y el de la ex pareja de Frida Sofía, Christian Estrada.

Durante la revisión del teléfono celular estuvo presente su actual novia, la actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como “Ferka”.

La ex conductora de Exponiendo Infieles revisó todas las conversaciones y comprobó a quiénes les envía emoticones comprometedores, pero a pesar de que sostiene varias conversaciones cercanas con varias mujeres no detectó una posible relación.

La influencer participó en varios circuitos y hasta revisó el celular del ex de Frida Sofía (Foto: Twitter de Guerreros 2020)

“Estoy muy feliz y muy tranquila porque todos los nombres me los supe y los conozco”, dijo Ferka a la influencer conocida por ventilar los secretos de sus seguidores.

Lizbeth Rodríguez también estuvo presente en un exabrupto que tuvo otro de los concursantes. Durante la competencia de Piratas, Potro se negó a seguir en competencia e hizo un reclamo a la producción del programa.

El también protagonista de Acapulco Shore se pronunció en contra de competir porque las Cobras siempre piden revisar sus circuitos y cómo el Tribunal del programa les impidió a los Leones cambiar de concursante se lanzó contra la producción.

Aseguró que hay una preferencia clara hacia su equipo rival, lo que fue aplaudida en redes sociales por sus seguidores.

“Exponer a la @magdaproducer y dar a demostrar la preferencia absurda que le tienen a Cobras”, “Yo lo apoyo”, “Quieren que sancionen a Potro por no querer competir, pero Macky sólo pidió unas disculpas ‘sinceras’ y no le hicieron nada por lo de Nicola”, “Es el único que no se deja de sus reglas” o “Bien por decirle sus verdades a la producción, totalmente de acuerdo”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron en Twitter.

Este nuevo conflicto recordó al que hace unos días protagonizaron Macky y Nicola. La integrante de las Cobras acusó a su compañero de empujarla, lo que generó una acalorada discusión entre el participante peruano y parte de la producción.

Nicola saltó en su defensa para mostrar la grabación de lo ocurrido y donde no se ve ninguna agresión hacia su compañera: “Gracias por dejarme mal parado... yo soy un caballero y no es justo lo que están haciendo conmigo... me están dejando como si yo hubiera aventado a una mujer y en mi vida lo haría”.

Tras revisar a fondo la repetición del conflicto todos aceptaron que no existió agresión, menos Macky, quien finalmente tuvo que ofrecer una disculpa a Nicola al aire.

