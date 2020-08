“Dejé mi alma aquí”: sorpresa y enojo por la eliminación de “Ferka” en “Guerreros 2020″

Fue eliminada después de una noche muy intensa y polémica (Foto: Instagram de Guerreros 2020)

“Los Leones” tuvieron su peor jornada en Guerreros 2020. Una de las participantes más queridas en la competencia, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como “Ferka”, fue eliminada después de una noche muy intensa y polémica, en la que fue nominada en más de una ocasión por su equipo rival, “Las Cobras”.

El último episodio del reality show estuvo cargado de emociones encontradas. Ambos equipos tuvieron varios encontronazos durante la emisión de Televisa que desataron la inconformidad del público, la decisión de Christian Estrada de no participar en varias competencias y las sentencias múltiples hacia Ferka, quien finalmente fue despedida entre aplausos, vítores, porras y lágrimas.

Las pruebas de “Vértigo extremo” y “Fuerza Extrema” determinaron el destino de la llamada “Mamá Leona”, ya que su equipo fue derrotado y le dio la oportunidad a “Las Cobras” de nominarla a los juegos de eliminación.

Después de varias competencias resultaron nominados Ferka y Reno de Leones; así como Agustín, Anahí, Luciana, Macky, Silverio y Yann.

El público tuvo la oportunidad de votar por su favorito de las 22:00 a las 22:10 horas y el participante con menos votos de cada equipo se enfrentarían en un duelo final de velocidad para determinar quién sería el eliminado.

Así se conoció que aunque Ferka fue la segunda participante con más votos, se enfrentaría a Luciana de “Las Cobras” en el circuito de velocidad. Esto ocurrió porque las dos obtuvieron menos sufragios a su favor.

Hay que recordar que al inicio del programa ambas competidoras se enfrentaron en este mismo circuito y ganó Luciana, acción que se repitió al final de uno de los capítulos más tristes para “Los Leones”.

Tras perder el circuito de velocidad, Ferka fue cobijada por todos sus compañeros, mientras los conductores de Guerreros 2020 le dedicaron varias palabras de afecto y reconocimiento por su labor.

"La tristeza por parte de 'Los Leones' porque tenemos que abandonar a una de las grandes leonas, de las grandes guerreras que han estado en esta competencia", dijo Mauricio Barcelata, quien apoya al equipo perdedor.





“Vemos a la parte que es como la columna vertebral de ’Los Leones’ y la mano derecha de Memo (el capitán del equipo)”, destacó Tania Rincón, la conductora que respalda a “Las Cobras”.

El mismo Barcelata destacó que María Fernanda Quiroz fue la segunda más votada durante la noche.

Al despedirse, Ferka dedicó unas palabras a sus compañeros y reavivó la rivalidad que siempre tuvo con Macky, la capitana de “Las Cobras” y una de las participantes más odiada por el público.

“Confío plenamente en Dios y que todo está alineado a mi favor, aunque tú no lo creas (dirigiéndose a Macky)”, sentenció la “Mamá leona” que tendrá la oportunidad de regresar a la competencia en un circuito especial realizado el próximo 31 de agosto.

Ya afuera del aire, la actriz de 33 años resaltó que la noche le generó diversas emociones que aún no procesa y fue apapachada por las personas en el foro, incluso la misma productora del programa, Magda Rodríguez.





“Dejé mi alma aquí, no soy atleta pero soy una mujer con mucha garra para hacer muchas cosas. No soy capitana, pero sí tengo muchas cosas que me llevaron a tener todo esto, y es mi mejor premio“, rompió en llanto mientras la despedían con gritos y aplausos.

“Qué final nos regalaste esta noche hoy. Lloré en cabina, me emocioné cuando vi la votación, porque Ferka quedó en segundo lugar; primero quedó Reno y luego Ferka con una mínima diferencia. Ya habíamos dicho el León más bajo contra la Cobra más baja. Cuando abrimos la votación temblábamos, fue emocionante y se nos va una grande”, aseguró Magda Rodríguez en una transmisión posterior en las redes social del reality show.

La salida de la novia de Christian Estrada desató varias críticas al programa y reavivó los rumores de que “Las Cobras” son beneficiadas por la producción.

“Es plan con maña”, “Te queremos en #Guerreros2020 Fuiste una de las más votadas”, “¿Irte a burlar de Ferka es jugar limpio?”, “¿A quién había que sacar para dejar que Macky siguiera haciendo sus cochinadas? Ferka” o “Ves Magda, lo haces mas obvio, el programa está arreglado para ‘Las Cobras’, regresa a Ferka y saca a Macky, ella no debería seguir en el programa”, fueron los comentarios y quejas del público en Twitter.

