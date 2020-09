“Creo que eres tan sexy”: así fue el coqueteo entre Brad Pitt y Jennifer Aniston a 15 años de su separación

Jennifer Aniston y Brad Pitt volvieron a trabajar juntos tras su divorcio en 2005 y vaya forma de reencontrarse ya que ambos tuvieron que actuar una escena subida de tono donde se coquetean al interpretar una versón escena de la película Fast Times en Ridgemont High.

La obra se realizó por videollamada y el elenco lo completan Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta y Sean Penn, quien formó parte de la comedia de 1982.

Al principio de la videollamada Brad saluda efusivamente a Jennifer:

- “Hola Aniston”

- “Hola Pitt”

- “Cómo estás”

-"Bien cariño, ¿cómo estás?"

Aunque resaltó la palabra “cariño” en los ex esposos, podría ser solo una forma de ser amable de parte de Jennifer ya que es una expresión usual en ella al saludar a todos sus amigos y amigas.

Sin embargo la escena que tuvieron que actuar sus personajes sí causó controversia ya que era un coqueteo entre ambos:

- “Hola Brad, sabes lo lindo que siempre pensé que eras. Creo que eres tan sexy, ¿vendrás por mí?”, era la frase del personaje de Jennifer al referirse al personaje homónimo de Brad, aunque el actor no pudo evitar tener una sonrisa pícara mientras ella lo decía, al tiempo que todos reían por lo irónico del hecho al ser ex pareja.

Brad lució un misterioso anillo durante la obra Foto: Captura de pantalla

Pitt lució feliz y emocionado en la actuación, además de divertido en varias escenas que les causaron gracia, aunque resaltó un anillo que lució en su mano.

Otro detalle que dio de qué hablar fue el comportamiento errático de Shia LaBouf, quien sudaba profusamente al estar en su cochera mientras salía y entraba de su auto mientras fumaba un extraño cigarro verde.





Pitt y Aniston han reconstruido su amistad a lo largo de los años. En enero de este año la ex pareja de Hollywood fue noticia al ser fotografiada junta detrás del escenario de los SAG Awards en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

Esta es la primera vez que la ex pareja trabaja junta desde que se saludaron entre bastidores en los premios Screen Actors Guild Awards en enero: él ganó por Once Upon A Time In Hollywood y ella obtuvo el premio por la serie The Morning Show.

La única vez que Pitt y Aniston compartieron pantalla fue en el año 2001, cuando aún estaban casados. El actor participó en un recordado capítulo de Friends.

Aniston y Pitt, que estuvieron casados desde 2000 hasta 2005, se volvieron amigos desde que el actor se separó de su segunda esposa, Angelina Jolie, en 2016.

Tras casi dos décadas sin compartir pantalla, los actores se sumaron a este evento solidario. La ex pareja trabajó junta en 2001 en el episodio The One With The Rumor de la octava temporada de Friends.

Aniston se casó por segunda vez con Justin Theroux en 2015, tras tres años de relación. Un año más tarde, en febrero de 2016, anunciaron su separación. Unos meses después, Jolie le pidió el divorcio a Pitt, argumentando “diferencias irreconciliables”; una batalla judicial que todavía no concluyó y que se encrudeció en las últimas semanas con acusaciones cruzadas de las dos partes.

La película fue dirigida por Amy Heckerlling y escrita por Cameron Crowe. Estaba protagonizada por un joven Sean Penn, que es ahora el promotor de este evento especial titulado “Feelin' A-Live”. Su objetivo es recaudar fondos para organizaciones sin ánimo de lucro que luchan por mejorar el sistema judicial de Estados Unidos y por ayudar a la población encarcelada, especialmente afectada por la propagación de la pandemia del COVID-19.

El comediante Dane Cook estuvo a cargo del especial que se emitió el 17 de septiembre, y que se pudo ver en vivo a través de Facebook Live y TikTok.

Las ganancias del evento se destinarán a la organización sin fines de lucro CORE, la organización humanitaria cofundada por Penn y la directora ejecutiva Ann Lee, actualmente en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. También apoyará a la REFORM Alliance, que se enfoca en aprobar leyes para reformar el sistema de justicia penal y proteger a la población encarcelada de la propagación del COVID-19.

El encuentro virtual estaba originalmente programado para el mes pasado, el 14 de agosto, pero se atrasó por “problemas técnicos”.

