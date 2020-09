Zoraida Gómez de “Rebelde” compartió la tierna imagen de su bebé recién nacido

Zoraida Gómez se convirtió en mamá el pasado miércoles 9 de septiembre (Foto: Archivo)

Luego de que el pasado miércoles 9 de septiembre la actriz Zoraida Gómez se convirtió por primera vez en mamá, ahora la joven ha decidido revelar ante sus seguidores el nombre que eligió para su bebé, además de compartir una tierna instantánea del pequeño.

Fue en su perfil de Instagram donde la actriz compartió el nombre “Maximiliano Torres Gómez” al lado de un emoji en forma de corazón. Tras el breve mensaje y pese a que Zoraida no escribió nada más ni profundizó en su publicación, la imagen de inmediato se colocó en el gusto de sus followers pues registró gran cantidad de likes y comentarios, donde sus fans y distintos famosos escribieron elogios para el recién nacido.

“¡Aaaaaaaaaayyyyy! Bebito hermoso. ¡Dios te bendice, muñequito lindo!”, escribió su amiga Anahí, con quien alternó en la telenovela Rebelde; “¡Ya lo amo!”, fue el mensaje de Geraldine Bazán, amiga de Zoraida desde niña; “¡Wow! Muchísimas felicidades. ¡Zory, que belleza de bendición! Ahora a disfrutar esta nueva etapa. Bendiciones cada día”, comentó Angelique Boyer, con quien también compartió el set en Rebelde; “¡La bendición más grande en nuestras vidas! Max”, anotó su hermano, Eleazar Gómez, mientras que Sherlyn, otra mamá primeriza y su amiga desde la infancia, le escribió: “Mi sobrino hermoso”.

El pequeño ha sido nombrado Maximiliano (Foto: Instagram zoraidagomezmx)

Algunas horas después de haber compartido la imagen, la actriz de 35 años de edad mostró la primera foto de su hijo recostado sobre el torso de su pareja y papá del niño, Jorge Torres, quien aparece en la imagen con una playera blanca con la huella del pequeño Maximiliano plasmada en ella. Con el texto “Mis amores”, Gómez volvió a recibir cientos de comentarios y muestras de cariño de parte de sus seguidores.

El papá del pequeño viste una playera blanca con la huella del pequeño estampada (Foto: Instagram zoraidagomezmx)

Fue el pasado 9 de septiembre cuando la actriz dio a conocer que se había convertido en madre primeriza, con un mensaje difundido a través de una serie de videos que publicó en sus instastories dio a conocer que su primogénito nació a las seis de la mañana por parto natural.

“Ya nació bebé. Les quiero contar que todo salió perfecto. Fue parto natural. La verdad, fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas. Las contracciones empezaron a las 11 de la noche. Llegué al hospital a las 3 am y el punto es que a las 4:30 me bajaron a quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana” y añadió: “Estoy feliz porque nació sano, nació bien”, compartió el pasado miércoles la actriz conocida en varios países por su personaje de “Jose Luján” en la popular serie juvenil Rebelde.

Zoraida reveló que durante su embarazo subió varios kilos de peso (Foto: Instagram zoraidagomezmx)

Antes de que Zory, como le llaman de cariño sus amigos, entrara en labor de parto el pasado miércoles, la intérprete compartió con sus seguidores su sentir y les pidió incluso una recomendación para distraerse en lo que la atendían y llegaba el turno de traer al mundo al pequeño Maximiliano, a quien procreó con Jorge Torres luego de al rededor de tres años de relación:

“Yo aquí esperando a que la criatura decida salir. Ya en realidad estoy a horas de vivir una de las mejores experiencias, yo creo, de mi vida, y ahorita me quería distraer. un poquito y no sé qué hacer ¿Qué me recomiendan? Ya leí, escuché música, mantras… ya no sé qué más hacer” , compartió en un video con sus seguidores.

Zoraida también había prometido a sus fans disponerse a descansar para recargar energías, ya que sabía que posterior al nacimiento de su bebé, probablemente sus horas de sueño se verían modificadas: “ Porque sí es cierto, en los últimos días te dan calambres, tienes sueño, no te puedes acomodar por la pancita, pero dentro de poco no voy a poder dormir nada” , expresó.

