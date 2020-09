RBD lanzó mercancía oficial; aseguran que volverán con el nombre de RB2

Christian Chávez dijo que además del lanzamiento de la música de RBD, la banda prepara una sorpresa (Video: Instagram @ChristianChavez)

Una de las bandas pop más añoradas por el público latino es RBD, agrupación mexicana emergida de la telenovela Rebelde que le dijo adiós a los escenarios hace 11 años, luego de 5 de intensa exposición mediática y musical.

Durante su apogeo en la década de los 2000 la banda tuvo un éxito inusitado no sólo con su serie televisiva producida por Televisa, sino también con su propuesta musical, misma que llevó a Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher von Uckerman a pisar importantes escenarios como el estadio Maracaná de Brasil.

La banda recorrió el mundo con canciones como Ser o parecer, Celestial, Un poco de tu amor y Sálvame, con las que los hoy ex integrantes conquistaron al público de diversas latitudes incluso no hispanoparlantes.

Tras onde años fuera de los escenarios, la banda planea sorpresas (Foto: Instagram @RBDoficial)

Hace algunas semanas RBD se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues después de que en su cuenta oficial de Twitter anunciaran que “sus plegarias han sido escuchadas” , los fanáticos enloquecieron y comenzaron a compartir diversas teorías.

Y aunque la primera reacción del público fue la de un posible regreso a los escenarios, en realidad hablaban sobre el hecho de que su música finalmente estaría disponible en las plataformas de streaming, donde nunca fueron compartidas debido a convenios comerciales por parte de su disquera.

Tras la noticia, fue Christian Chávez quien a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, invitó a sus seguidores a registrarse en una página alusiva a RB2, una variación del nombre original de la banda.

A través de un newsletter los fans de la banda se mantendrán informados de sus nuevos lanzamientos (Foto: RBD Oficial)

“Yo ya les dije que vayan a la página de RB2 y regístrense porque es muy importante que se registren ahí para la sorpresa que se estará dando dentro de alrededor de un mes. Van a saber. Es algo impresionante, es algo que me toca el corazón, que me llena de emoción, tenemos que esperar un poquito más, pero les digo que sus plegarias han sido escuchadas, su amor, su energía, sus ganas están dando muchísimo (…) Regresa la música, pero no solamente regresa la música, ya después les daremos una sorpresa”, e xpresó.

Dicho anuncio saltó las alarmas de su fandom, pues de inmediato surgieron las especulaciones entre las que destacan que RBD cambió de nombre a RB2 debido a una cuestión legal para no involucrarse con las licencias de Televisa, que sería la propietaria del nombre en cuestión.

Incluso las hipótesis van más allá, pues la página de RB2 tiene una cuenta regresiva al 4 de octubre, día que los fanáticos han bautizado como “El día mundial de RBD”, y que se especula que en dicha fecha la agrupación hará un anuncio que muchos aseguran se trata de un concierto virtual a transmitirse a todo el mundo.

De aquello todo es una teoría, sin embargo, esta tarde a través de las redes sociales de la banda, se dio a conocer que habrá tres paquetes de “merch” disponibles a la venta, que incluyen dos álbumes de la discografía de la banda en formato CD y una playera de edición especial.

Paquetes con discos + playera están a la venta en el sitio Mercadorama (Foto: Mercadorama)

Únicamente se produjeron algunos paquetes por lo que quizá no todos sus fans puedan obtenerlo, su costo es de 400 pesos y hasta el momento sólo pueden ser enviados a territorio mexicano.

Poco a poco el público va teniendo nuevas noticias de los integrantes de la banda, quienes van develando la información a cuentagotas, por lo que muchos fans siguen en espera de que se confirme el anhelado regreso o el tan esperado documental que han prometido a través de los años.

A esta incógnita se suma la supuesta participación de Alfonso Herrera, quien ya ha declarado anteriormente en múltiples ocasiones que no desea reencontrarse con la banda ni seguir un camino en la música.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

RBD anuncia que su música estará disponible en distintas plataformas

RBD está de luto: la agrupación perdió a una persona muy valiosa

El papel que enfrentó a Belinda con Anahí: cómo la cantante pudo haber sido Mía Colucci en “Rebelde”