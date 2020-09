Zoraida Gómez de “Rebelde” se convirtió en madre y lo celebró en las redes sociales

Parece que todo es felicidad para los seguidores de la telenovela Rebelde, pues han pasado de gozar de lo éxitos del grupo a tener un contacto otra vez con sus artistas favoritos, y se mantienen esperando la sorpresa del nuevo contenido que los ex integrantes de la famosa banda RBD, han manejado con mucho secreto, sin embargo ahora se les suma el festejo de Zoraida Gómez, que acaba de ser madre.

Zoraida celebró en redes sociales el nacimiento de su hijo y anunció que el parto se desarrolló sin complicaciones y tuvo un nacimiento sano y salvo.

En su perfil de Instagram, la actriz realizaba publicaciones para dar actualizaciones constantes sobre el desarrollo del nacimiento, uno de los comentarios, por ejemplo, dice lo siguiente:

Yo aquí esperando a que la criatura decida salir. Ya en realidad estoy a horas de vivir una de las mejores experiencias, yo creo, de mi vida, y ahorita me quería distraer. un poquito y no sé qué hacer ¿Qué me recomiendan? Ya leí, escuché música, mantras… ya no sé qué más hacer