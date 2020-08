El cumpleaños de Thalía en medio de la pandemia: entre agradecimientos y una antigua telenovela

Una semblanza de su historia, una interpretación especial del tema Quinceañera, algunos estrenos y un mensaje especial, así celebró Thalía la llegada de su cumpleaños 49.

La cantante alertó a sus fanáticos sobre la importante fecha desde sus cuentas de redes sociales, donde compartió varios recuerdos, especialmente, fragmentos de sus videos musicales.

Según la artista mexicana, decidió dar varios avisos sobre su cumpleaños, porque ella misma olvida las ocasiones importantes.

“Me gusta avisar porque a mí siempre se me olvidan los cumpleaños”, escribió junto a un video de agradecimiento hacia sus seguidores.

“Es mi cumpleaños y estoy muy emocionada porque lo quiero compartir con todos ustedes. Gracias por tanto amor, gracias por estar conmigo siempre”, dijo un clip musicalizado por Las Mañanitas, interpretadas por ella misma.

Desde su cuenta de Instagram también destacó la llegada de su cumpleaños 49. “Un año más de vida en su compañía. Gracias a todos los que han estado a mi lado durante toda esta aventura, gracias a los nuevos que me están conociendo y estoy muy agradecida de tenerlos en mi vida”, dijo en un clip colgado en sus historias de la misma red social.

“Y a pesar de que este es un cumpleaños muy diferente, ya que estamos celebrándolo o tratando de celebrarlo en medio de esta pandemia, lo vamos a hacer como nosotros sabemos hacerlo”, añadió en la grabación.

Thalía celebrará su cumpleaños con el estreno de la canción La luz, con lo que busca llenar de optimismo a sus seguidores y que estará disponible a partir de este viernes; además hoy inicia la preventa del vinil conmemorativo por los 10 años de su álbum Primera Fila.

“Les comparto esto de mi cumpleaños porque yo soy muy olvidadiza y a mí me choca cuando me dicen ‘se te olvidó mi cumpleaños', ‘no me mandaste ni un mensajito'. Me choca porque no me acuerdo, entonces les voy a recordar que es mi cumpleaños”, concluyó su mensaje en redes sociales.

Destacó que su canción Entre el mar y una estrella fue reconocida ante Billboard como el mejor hit latino favorito de los años 2000, por encima de Yo te amo de Chayanne, She Bangs de Ricky Martin, Ven conmigo de Christina Aguilera y Rhythm Divine de Enrique Iglesias.

(Foto: Instagram de Thalía)

La cantante también compartió varios videos alusivos a su trayectoria. El primero lo publicó hace dos días y recordó un tema emblemático en su historia Quinceañera.

“¡Quincea-ÑERA eterna! P.D. Uuuuurge un auto bronceador YAAAA”, escribió en su cuenta de TikTok.

Este texto fue publicado al lado de un video, en el que pudimos escuchar una versión moderna del icónico tema musical de la telenovela del mismo nombre.

En las imágenes Thalía apareció sobre un columpio, con un vestuario actual, pero rememorando a la actuación que hizo hace más de 30 años en la telenovela Quinceañera.

En otro video, la artista mexicana recordó su amplia trayectoria. En las imágenes aparecieron fragmentos de sus éxitos musicales como Arrasando, Amor a la mexicana, Piel Morena, A quién le importa, Desde esa noche, entre otras.

“¡26 de agosto, Virgo, mi cumple! ¡¡¡A celebrar!!! ¡¿Quiénes cumplen años este mes?!”, escribió al lado de este video.

