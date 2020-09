“Sólo falta Karla Panini”: Irina Baeva entró en lugar de Livia Brito a “Hoy” y también llovieron críticas

Tampoco le gustó al público de "Hoy" la presencia de Irina Baeva (IG: programahoy)

Después de dos días de su controvertida presencia en Hoy, este jueves Livia Brito ya no apareció en el matutino de Televisa y su lugar fue ocupado por Irina Baeva, quien tampoco recibió buenos comentarios.

Irina acompañó a Arturo Carmona, Juan José Origel, Raúl Araiza, Pedro Prieto y Marisol González en el foro de Televisa, pero en redes sociales no tuvo un buen recibimiento.

En la cuenta de Instagram del programa se compartió una foto de Irina junto a Araiza que se llenó de mensajes negativos.

“Así salga en todos los programas, novelas o películas ya nadie la va a ver con buenos ojos”, “no puede ser, ahora está ahí, van de mal en peor”, “¿por qué se empeñan en invitar a pura gente que el público no quiere?”, “¿qué pasa con esas invitadas? no me agradan”, “no dan una con las conductoras”, se leía en algunos de los mensajes que también hacían referencia al romance de Irina con Gabriel Soto.

Y es que la actriz rusa ha sido cuestionada y criticada por su relación con Soto debido a que su noviazgo habría iniciado cuando él aún era esposo de Geraldine Bazán y vivía con ella y sus hijas.

Irina ha sido señalada como “la villana” de la historia y el escándalo incluso trajo como consecuencia que fuera cancelada su presencia en un foro sobre mujeres el pasado marzo.

En otra publicación de Hoy algunos usuarios se preguntaron si se trataba de la semana de las “más odiadas” de México e incluso hubo comentarios a manera de broma diciendo que ya sólo faltaba que invitaran a Karla Panini (quien ha sido duramente criticada por el escándalo de Las Lavanderas y haberse casado con el ex de Karla Luna).

“¿Y para cuándo va a invitar a Karla Panini?”, “Falta la Panini”, “Exigimos que inviten a la Panini, ya que ocupa el top 3 de las más odiadas de México, sería una falta de respeto dejarla fuera”, decían algunos mensajes.

Los ácidos comentarios contra Livia

La semana ha sido complicada para el programa producido por Magda Rodríguez.

El martes pasado fue invitada Livia Brito para conducir en lugar de Andrea Legarreta, quien está contagiada de COVID-19, pero las críticas fueron implacables contra ella en todas las redes sociales del programa.

“No me gusta su invitada, ¿que no es la que habló mal de Mexico?”, “Que se vaya de México. Gente así no necesitamos”, “la que no quiere a los mexicanitos”, “No puede ser ¡Qué mal invitada la de hoy!”, “No entiendo qué hace ella ahí si dijo que odiaba a México y a los mexicanos”, “Mujer golpeadora, no la queremos en México, que se largue”, decían algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram del matutino de Televisa.

Pese al evidente enojo de los televidentes, al día siguiente Livia volvió como invitada, pero la voz de la gente se hizo presente de nueva cuenta con comentarios incluso más agresivos.

“¿Quién los entiende @programa_hoy? ¿en pleno mes patrio ponen a Livia Brito? ¿para que diga que quiere mucho a los mexicanos? Si habla pestes de nosotros..¡sáquenla del programa..parece burla!”, decía uno de los mensajes en Twitter.

“Debería ser expulsada de México por lo que le hizo al fotógrafo”, “lamento mucho que existiendo muchas actrices coloquen a Livia Brito”, “qué pena, no entendieron con todos los mensajes de ayer y siguen con esa persona nefasta como conductora, saquen a Livia Brito de Televisa y #FueraDeMéxicoBrito”, “mal agradecida”, ¿no entienden que no queremos a Livia Brito?".

Incluso el periodista Alex Kaffie se refirió al asunto en su columna de El Heraldo de México y advirtió que la presencia de Brito traería pésimas consecuencias para el programa.

“Con esa invitada, ¡Hoy va a terminar de hundirse!”, escribió. “La presencia de Livia Brito en Hoy seguramente terminó de sepultar ese programa. Si de por sí el rating del matutino de Las Estrellas es preocupante (lleva días que no pasa de 4 puntos), ¡con la aparición de esa actriz seguro se fue a 0 (cero)! La asistencia de una señora tan repudiada y despreciada por sus actos de todos conocidos, ¡tan deleznables!, no le hizo ningún bien a Hoy”,

A diferencia de Irina, el escándalo que arrastra Livia está relacionado con su agresión al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún.

Y es que además de haber mentido en un primer momento, negando por completo el incidente, se dijo que en medio de la agresión Livia comentó que estaba “harta” de los mexicanos, lo que encendió los ánimos contra ella.

