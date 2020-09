Michelle Vieth publicó fotos para honrar la memoria de su padre

La actriz Michelle Vieth dio a conocer que su padre, Dennis Vieth, falleció el día 29 de agosto. Michelle se reservó los detalles relacionados con la causa de la muerte pero despidió a su progenitor con publicaciones hechas en su perfil de Instagram.

La actriz compartió las fotos en la que pasaba momentos en compañía de su padre, desde su infancia hasta su adolescencia. En los comentarios de dichas fotos, la actriz Ludwika Paleta, quien es una gran amiga de Vieth, le dio su sentido pésame por la pérdida de su señor padre. Así decía el comentario de Ludwika:

Por otra parte, el productor Guillermo del Bosque también mandó un mensaje a Michelle en el que lamentaba la noticia del fallecimiento.

Por supuesto que muchos usuarios y seguidores de la actriz también le mandaron mensajes de apoyo ante la pérdida de su padre, uno de los comentarios más significativos dice:

La actriz fue muy famosa por la filtración de unos videos íntimos. Vieth culpó a su ex esposo, el también actor Héctor Soberón, de haber entregado esos videos a los medios de comunicación con el fin de extorsionarla.

Michelle Vieth dijo en una entrevista a la revista Caras que fue un momento de mucha crisis pues Soberón, fue su primer novio, relación que llegó al matrimonio. El caso levantó muchas alarmas pues se trató de uno de los primeros videoescándalos en contra de una mujer que motivó a regular acciones jurídicas como la ley Olimpia, que prohíbe compartir imágenes o contenidos sin el permiso explícito de las personas. Y es que el video de Héctor estaba editado para borrar su rostro, algo que muchos tomaron como una señal de que él había sido el culpable de la diseminación y la entrega de ese contenido al público.

La relación con Soberón fue uno de los grandes periodos de crisis de Michelle Vieth, pues más tarde, la actriz reveló que ella descubrió que Héctor la engañaba con Grettel Valdez. Cuando el escándalo explotó, ella acusó que Soberón la había obligado a abortar cuando ellos se encontraban casados.

Por su parte, Héctor respondió que lo dicho por Michelle era falso y que la actriz únicamente quería destruir su carrera en una campaña de odio. Algo que el actor dijo que hacía únicamente con el fin de afectarlo a él y a sus hijos:

Creo mucho en las energías. Y obvio no me engancho con los comentarios por personas que solo se escudan detrás de un teclado para insultar y maldecir por algo que una señora sigue pegada con el tema de hace 14 años, donde he demostrado que no soy yo. Pero sigue empecinada en sostener su historia, sin importar el daño que le provoca a los hijos. Ya llevo 14 años soportando esto, para que sigan así, sin conocer la verdad de las cosas. Se dice que el ignorante ataca con la boca y el sabio se defiende en silencio. Lo único que les pido si no tienen nada importante que escribir , no lo hagan o no me sigan