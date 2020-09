El amor de su vida, secretos ocultos y una profunda depresión: revelaron aspectos de la muerte de Xavier Ortiz

Xavier Ortiz fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en Guadalajara, Jalisco (Foto: Instagram@patriciamanterola)

Vieira, una popular vidente venezolana, realizó a petición de sus seguidores una lectura de cartas para determinar las circunstancias que, según la creencia esotérica, habrían influido en la decisión de Xavier Ortiz de quitarse la vida la mañana del lunes en Guadalajara, Jalisco.

La astróloga dijo haber analizado las fotografías del ex integrante de Garibaldi antes de realizar el procedimiento ante el cual lo llenó de halagos: “era un gran hombre, murió tan joven”.

Vieria reveló a través de un video quién habría sido el gran amor del fallecido artista y por qué sufría una profunda depresión:

Las cartas y mis ancestros me están diciendo, comenzamos por una mujer. El amor de su vida, por más que lo haya tenido otras mujeres, y la madre de su hijo, fue Paty Manterola. Él últimamente, antes de que comenzara el COVID, a principios de 2020, él ya se sentía derrumbado. Él había estado sufriendo por muchas cosas que él quería y no se le daban. La (carta) de la muerte, (me dice que) deja huérfano a su hijo, pero aquí está el en el trono

“Me está indicando que es por culpa del dinero, él no comenzó bien el 2020, eso significa que a mitad de 2019 en lo profesional, en la economía no se encontraba bien, lo cual a él se le juntó todo: sin trabajo, sin dinero, ‘no estoy bien en el amor, me siento fracasado’…Él estaba mal, no fue todo lo que él esperaba”, agregó.

Esta mañana, en una funeraria de Guadalajara se liberaron palomas blancas para despedir a Xavier Ortiz (Captura de pantalla Twitter: @Mariana_Zepeda)

Cuando una persona está en depresión piensa que si el trabajo, que si la mujer, que si los hijos, que si la casa, que si el dinero, lo que ha pasado, lo que ha vivido, y la última decisión que toma es ya no quiero vivir, es mejor estar muerto

Paty Manterola y Xavier Ortiz se conocieron en Garibaldi en 1989 y permanecieron unidos hasta 2004 (Foto: Instagram@xavierortizr/@patriciamanterola)

Además la esotérica dijo que su relación con la mamá de su hijo Xaviercito se encontraba muy desgastada, pues sufría malestares físicos que mermaban su calidad de vida:

“En su relación él tenía sus altas y sus bajas, él no era muy feliz, él quería mucho a su hijo, para él estar mal en lo económico fue la razón por la que él se quitó la vida. No veo que tenga nada que ver con drogas o una sobredosis. Confirmado: lo que me está marcando es que él tenía una enfermedad dentro, algo no andaba bien, le dolían mucho sus piernas y sufría dolores de cabeza. Él tuvo un accidente, una señora lo chocó y ni siquiera le pagó los doctores, esto tiene que ver con el mal que él estaba sintiendo no sólo en lo económico, también en su cuerpo”, expresó la mujer venezolana.

Respecto a las repercusiones de su suicidio, la vidente aseguró que el también modelo y actor no se fue al cielo, sino que su alma se encontraría “como en el limbo”:

Fue un gran ser humano, un buen padre. Lo que muchos me preguntan, mis amores, si uno se quita la vida no se va con papa Dios. Tristemente no, mis amores, cuando usted se quita la vida sin que Dios lo haya llamado, simplemente se queda como en el limbo, no estoy diciendo que se fue al infierno, para nada, porque fue un gran ser humano. Él pensó, ‘no tengo para ayudar a mi hijo, para comida ni nada’, fue más fácil quitarse la vida porque no podía más. Sí veo, mis amores, que él se encerró en él mismo y no lo pensó dos veces

En los últimos meses, el cantante había incursionado en la venta de cubrebocas y gel antibacterial (Foto: Instagram @patriciamanterola)

Según la ocultista, Xavier padecía en silencio para no causar la lástima de sus amigos y familiares, por lo que se sentía solo:

“La separación lo afectó, yo creo que él dijo ‘si no estoy dando mucho para qué sigo en esta relación’, yo veo que más adelante la madre de su criatura va a salir y decir las razones, no todas, porque ella va a decir que respeta, que fue el padre de su criatura y no lo va a decir todo para no manchar su nombre, pero yo lo que veo aquí es que fue un gran ser humano.

Él tenía muchos amigos, muchos de ellos a él le dieron la espalda cuando más lo necesitaba, porque si él se hubiera sentido con ese apoyo, él no hubiera tomado esa decisión. Pero él que no contaba todo lo que le pasaba, decía como ‘no quiero dar pena, no lo cuento todo, qué tan mal estoy. No se sentía apoyado por sus familiares, no se sentía bien, algo hubo con un hermano o un primo. Él estaba escribiendo algo de ‘no me siento bien’, como para dejar un legado para su pequeño hijo’”, agregó.

En 2011 sufrió un aparatoso accidente que lo mantuvo semanas en terapia intensiva (Foto: Archivo)

También aseguró que, según sus cartas, en los próximos meses se revelarían más detalles de la vida y la decisión que lo llevó al suicidio:

“Mis ancestros me dicen que él no estaba para morir todavía, él tenía un camino hacia adelante, él se precipitó, a él se le iban a abrir los caminos. Él dejó algo escrito, un secreto, como que está escondido, hay algo que más adelante va a dar mucho de qué hablar, y en 2021 va a estar dando de qué hablar, sacando muchos trapitos, no me gustaría que fueran trapitos malos porque hay que respetar, porque ya no está con nosotros”, finalizó la mujer.

