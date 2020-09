“Tremendamente triste porque me enamoré”: Mayra Rojas lamentó la muerte de Xavier Ortiz, quien fue su novio antes de entrar a Garibaldi

Mayra Rojas expresó su sentir por el fallecimiento de su ex novio, Xavier Ortiz (Video: De primera mano)

Tras el fallecimiento de Xavier Ortiz, poco a poco surgen los testimonios de miembros del ambiente de espectáculo que convivieron con él y que con sus anécdotas le rinden un homenaje a su memoria. Esta tarde fue la actriz Mayra Rojas quien expresó su sentir y contó cómo conoció al ex Garibaldi, quien incluso fue su novio por unos meses antes de saltar a la fama.

“Xavier y yo, junto con Sergio (Mayer) nos conocimos cuando modelábamos y tuvimos mucho trabajo juntos porque hacíamos mucho traje de baño, muchos desfiles, fotos. La foto que yo subí a mi Instagram es un hermosísimo recuerdo de Xavier en una campaña publicitaria para una tienda departamental muy nice y en ese entonces éramos pareja, éramos novios y tuvimos un romance de cinco o seis meses, trabajábamos todo el tiempo juntos cuando vino el casting para Garibaldi”, expresó la actriz para las cámaras de De primera mano en una videollamada.

“En origen no era un casting para Garibaldi, era para un show que Luis de Llano estaba armando para el Miss Universo en Cancún, y se quedó Sergio, se quedó Xavier, yo conocí a Charly (López) por otras razones, Víctor Noriega y yo estaba con Luis de Llano en Cancún porque yo conduje los especiales de este evento y estábamos en su suite organizando y armando todo, y viendo todo lo que había provocado el show que había montado para las misses y ahí nació Garibaldi”, agregó sobre los inicios de la agrupación que lanzó a la fama al hoy fallecido.

La actriz desconocía la situación anímica por la que atravesaba su ex pareja (Foto: Instagram @mayra_rojastv)

Rojas aseguró que debido a las nuevas ocupaciones y compromisos de Xavier con el recién formado grupo, su relación se enfrió y fue cuando Ortiz empezó a involucrarse con su compañera de agrupación Paty Manterola, con quien duró 10 años de novio y cinco de matrimonio.

Cuando Xavier y yo estábamos de novios pues empezaron los ensayos, empezaron las pruebas de vestuario, empezó todo este circo que a él lo tenía muy emocionado, a mí no gustaba tanto la idea la verdad porque a mí me parecía maravilloso que fuera dentista y que aunado a su carrera de modelo pues estaba maravilloso, pero afortunadamente no me hizo caso y se siguió con Garibaldi, y pues ahí la relación desapareció, ¿no? Por tiempos, ahí conoció a Paty y estaba mucho tiempo con ella obviamente, y yo estaba tremendamente triste porque me enamoré de Xavier

Mayra Rojas y Xavier Otiz tuvieron una relación de pocos meses antes de que el cantante ingresara a Garibaldi (Foto: Cuartoscuro)

La actriz contó que con el fallecido artista nunca tuvo ningún problema y que, por el contrario, su relación siempre fue muy cariñosa e incluso a últimas fechas estaban planeando un negocio en conjunto.

“De todas maneras no hubo nunca un pleito, no hubo malos momentos, yo lo adoro con toda mi alma porque conmigo siempre fue un caballero, siempre fue educado, amoroso, cariñoso, no le gustaba decir groserías, sano, justo hace dos meses hablé con él por última vez, yo le presenté a Ceci Romo porque Xavier quería volver a trabajar y él estaba en Guadalajara por la razón de su hijo, porque su máximo motor en la vida era Xaviercito y me dijo que estaba vendiendo para lo de la pandemia, le dije ‘yo tengo unas batas, te voy a pasar la ficha técnica’, y bueno, estábamos haciendo negocio, nos reímos mucho, nos recordamos cuánto nos queríamos y yo esperaba verlo muy pronto, sabía que estaba preocupado por el dinero, eso sí lo sabía, pero todos estamos preocupados por el dinero”, expresó visiblemente conmovida.

Paty Manterola y Xavier Ortiz estuvieron unidos de 1989 a 2004 (Foto: Instagram@patriciamanterola/@xavierortizr)

Rojas lamentó no haber podido detectar en Ortiz algún signo de alerta que la hiciera pensar que el también cirujano dentista se encontraba pasando por una profunda depresión:

“Todos hemos pasado por crisis, por la edad, porque nos separaron de nuestros hijos, porque no nos alcanza la lana, porque no nos sale trabajo, pero qué tanta gente se da cuenta de qué tan deprimido debes estar para dar un paso como el que dio Xavier. Yo no lo puedo juzgar, lo que a mí me duele fueron esos pequeños instantes de angustia y de sufrimiento para haber tomado esa decisión, valor, cobardía, no lo puedo llamar así porque me parece un hombre maravilloso al que respeto muchísimo, me duele mucho que él haya sufrido ”, finalizó la actriz.

