Gaby Spanic perdió demanda contra Gustavo Adolfo Infante y deberá pagar una indemnización

La actriz Gabriela Spanic perdió el largo juicio por difamación y daño moral en contra del periodista y conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. Así lo dio a conocer el comunicador en su programa De Primera Mano. El proceso legal en el que estuvieron implicados ambos duró 1 año y medio, desde inicios de 2019.

Según lo informó el abogado del periodista, Antonio Beceiro, la actriz tendrá que pagar una cantidad cercana a los 400 mil pesos para cubrir el gasto del proceso jurídico, algo que se llevó hasta las últimas instancias, pues cada vez que un ente jurídico daba la victoria al periodista, ella solicitaba un amparo, pero todo culminó el día de ayer cuando se dio la resolución final sobre el caso.

En su momento, Gaby Spanic informó que había intentado llegar a un arreglo con el periodista, en ese acuerdo entraría una supuesta disculpa pública de Gustavo Adolfo Infante hacia ella, cosa que él no aceptó, por lo que no se llegó a nada y el juicio continuó hasta la resolución que hoy se informó. Esto habría tomado lugar a principios del 2020.

Antonio Beceiro reveló que el juicio se había llevado hasta a seis instancias diferentes antes de llegar a la resolución definitiva y que la actriz habría exigido como reparación del supuesto daño una disculpa, un espacio para hablar del caso en la televisión y una remuneración económica:

Según el abogado, Gaby tendrá que pagar un aproximado de 400 mil pesos para poder cubrir los gastos de los procesos jurídicos de ambas partes:

Por su parte, Gabriela Spanic no dio declaraciones al público, aunque sí hizo una publicación en las redes sociales en las que quiso hacer un juego de rol, se dijo a si misma periodista y se hizo una auto-entrevista, en la que dijo que no había perdido nada con el juicio, y hasta dedicó la polémica frase “deja que los perros ladren”. Además de que se refirió a un supuesto “fariseo de los medios":

Lo único que he perdido en esta vida es un tacón bailando salsa en una fiesta, lo demás ha sido de aprendizaje. De resto, no he perdido nada más, así que no crean en un fariseo de medios. Vivo de hacer telenovelas, programas, obras de teatro, campañas, en fin, de llevar entretenimiento a los hogares del mundo, de quienes me hacen el inmenso honor de respaldar mi carrera a lo largo de los años. En sus corazones seguiré siendo Gilda Barreto, Amaranta, Paola, Paulina o Emperatriz... Mientras tanto 'Deja que los perros ladren