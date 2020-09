“Era el más bueno, el único que cantaba”: Charly López recordó a Xavier Ortiz y sus años en Garibaldi

Entre sollozos, Charly López habla del conflicto que llegó a tener con Xavier Ortiz (Video: De primera mano)

Tras la noticia de la sorpresiva muerte del ex integrante del grupo Garibaldi Xavier Ortiz a los 59 años, miembros del público y compañeros de gremio artístico extendieron sus condolencias a su familia, y no ocultaron la impresión que les causó tan desafortunado suceso. Entre los mensajes de cariño y anécdotas a su lado, su gran amigo y compañero de agrupación Charly López hizo lo propio, visiblemente conmovido declaró ante las cámaras del programa De primera mano en una videollamada que se encontraba muy afectado por la noticia.

El ahora productor musical recordó las experiencias vividas al lado de su compañero e incluso admitió que de toda la alineación del grupo que los catapultó a la fama, el fallecido artista era el único que efectivamente cantaba.

“Somos hermanos, todos en Garibaldi somos grandes amigos, se va parte de mi vida, vivimos cosas maravillosas, viajamos, conocimos el mundo, dormimos juntos, lloramos juntos” expresó con los ojos llorosos.

Charly López es parte de la alineación original de Garibaldi (Foto: Instagram@charlylopezgar)

“Yo no entiendo por qué no pidió un grito de ayuda como lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, no lo puedo creer. Es un hombre maravilloso, era un tipazo, era el más bueno de todos, el más trabajador de todos, actor, creo que era el único que cantaba de nosotros”, reconoció Charly López, quien fue pareja de otra famosa “egresada” del grupo, Ingrid Coronado.

Hace unos meses Xavier y Charly se vieron enfrascados en un desencuentro, pues la disputa por los derechos del nombre del grupo Garibaldi para dar paso a una “nueva generación” llamada GBLI fue un tema que los confrontó. Sobre los comentarios surgidos en las redes sociales que acusan a Charly y lo señalan por su presunta responsabilidad en las crisis emocionales del llamado “Conejo”, López se desmarcó de la responsabilidad.

“Nadie tiene la culpa de la partida de Xavier. Si nosotros hubiéramos podido hacer algo por Xavier lo hubiéramos hecho, cualquiera de los dos ”, expresó refiriéndose también a Sergio Mayer, quien ha sido señalado por presuntamente no apoyar ni económica ni moralmente a su amigo cuando la pasó muy mal.

Charly López y Xavier Ortiz se acusaron y recriminaron en un programa de tv (Captura de pantalla- De Primera Mano- Imagen)

López aseguró desconocer cuáles eran las problemáticas por las que pasaba Xavier durante sus últimos días, mismas que mermaron en su estado de ánimo y que lo habrían llevado a tomar la decisión de acabar con su vida.

“Me preocupaba su situación de la separación con su expareja y el no poder ver a su hijo pero hasta ahí, para él era muy complicado y difícil, yo no sé qué más temas tenía él arrastrando a nivel personal que lo llevaron a tomar esta decisión, al final del día es una decisión propia y sólo él sabe por qué la tomó ”, expresó.

“He recibido muchas llamadas de medios de comunicación, no me sentía ni me siento con ganas de hablar mucho. Hablé con Pilar, con Sergio, con Katia, con Luisa, con Paty, (ex integrantes y miembros fundacionales de Garibaldi) y la verdad es que nos tomó por sorpresa, esta decisión de Xavier ha sido muy complicada”, agregó el también actor.

La banda se formó en 1989, y fue impulsada por el productor Luis de Llano (Foto: Archivo)

Respecto al desencuentro que protagonizaron por la idea de lanzar una nueva alineación de Garbaldi bajo el nombre GBLI, López declaró que no tuvo la dimensión que muchos le dieron.

“Fue como una comedia, realmente nosotros tuvimos peleas mucho más fuertes dentro del grupo, con Sergio (Mayer). De verdad terribles de casi llegar a golpes, y lo de ahí era una tontería, al final terminamos, Xavier y yo quedamos en que en algún momento se iba a unir Garibaldi a dar la estafeta a GBLI para continuar la nueva generación” , agregó.

“Éramos hermanos todos los Garibaldis, somos hermanos, grandes amigos, si me ven hinchado es porque no dormí nada, me la he pasado pensando en mi hermano, se va parte de mi vida”, finalizó el productor musical de GBLI.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las posibles causas del suicidio de Xavier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi

“Te entra el sentimiento de culpa”: Sergio Mayer sabía que Xavier Ortiz llevaba años deprimido

Confirmaron el suicidio de Xavier Ortíz, ex integrante de grupo Garibaldi: hallaron su cuerpo en casa