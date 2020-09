Las posibles causas del suicidio de Xavier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi

Xavier Ortiz perdió la vida a los 59 años de forma trágica y repentina (Foto: Archivo)

A principios de la tarde del lunes se dio a conocer una noticia que conmocionó al público, pues se reportó el sorpresivo fallecimiento de Xavier Ortiz, actor y cantante que alcanzó su momento de mayor popularidad a inicios de la década de los 90 como parte del grupo musical Garibaldi.

De 59 años y con una larga trayectoria que incluyó telenovelas, obras de teatro, películas y programas unitarios, Ortiz cosechó junto al grupo una gran cantidad de seguidores en los años más populares de la banda coreográfico-vocal que se distinguió por fusionar distintos ritmos como el mariachi y el pop, a la vez de mantener una estética nacionalista mexicana en sus vestuarios y presentaciones.

Fue Sergio Mayer quien dio a conocer la noticia este lunes: “Con profunda tristeza y gran dolor informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi y actor Xavier Ortiz. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos”, emitió el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en un tuit sin dar mayores detalles del deceso.

Garibaldi surgió en 1989 y fue impulsado por el productor Luis de Llano (Foto: Archivo)

Con esta noticia, el mundo del espectáculo volvió a entrar en luto, pues el también bailarín, conductor de televisión y cirujano dentista de profesión perdió la vida sorpresivamente sin que se conociera en un primer momento la causa. Tras especulaciones en las redes sociales, algunos aseguraron que Ortiz estaba enfermo, otros especularon que habría sido víctima de un accidente como el que vivió en 2011 a bordo de su motocicleta.

Pronto comenzó a circular la versión de su hermana, quien en Twitter aseguró que “el gari chico” se había quitado la vida en una habitación de una casa que rentó en Guadalajara Jalisco, donde llevaba viviendo menos de una semana. La noticia, hasta ese momento extra oficial, sorprendió al público, pero causó mucho más impacto la confirmación de que Ortiz se había suicidado colgándose de las escaleras con un cinturón, provocándose la asfixia.

Las interrogantes del público no se hicieron esperar en torno a por qué una persona tan popular, con tantos amigos, y proyectos exitosos en su carrera habría recurrido a la cruda decisión de acabar con su vida.

Se le recuerda también por su afición al estilo de vida deportista (Foto: Instagram@xavierortizr)

Muchos son los aspectos que se conjugaron para ensombrecer el ánimo de Ortiz, pues a la situación económica que experimentó en sus últimos años, que se vio afectada por la falta de trabajo en el gremio artístico y por las deudas adquiridas con el hospital donde fue atendido hace casi 10 años tras sufrir un aparatoso accidente en su moto, el difícil divorcio con su última esposa, el encierro por la pandemia y el no poder ver a su pequeño hijo habrían abonado a su malestar.

En una de sus últimas entrevistas, Xavier reveló estar preocupado por la falta de ingresos y el parón de actividades artísticas derivado de la pandemia, por lo que incursionó en la comercialización de gel antibacterial y cubrebocas, revelándose así que la falta de trabajo podría haber sido uno de los motivos de su decisión.

En aquella ocasión también contó su tristeza por no poder tener contacto con su hijo Xaviercito, pues si bien el aislamiento por la cuarentena los distanció más físicamente, no habría sido el único motivo por el cual no podía estar cerca de él, sino también el difícil divorcio por el cual estaba atravesando con Clarissa de León, madre del niño de 8 años.

Una de las fotos en que aparece con su hijo, a quien se le había dificultado ver en los últimos tiempos (Foto: Instagram)

“Hoy cumples 7 añotes, papi, esta foto es de mi cumple y lloro porque no me dejaron hacerte ni un pastelito, ya nos tocará festejar a lo grande, hijo, de eso yo me encargo, te amo”, escribió Ortiz hace un año en Instagram junto a una fotografía con el pequeño.

Llama la atención que las fotos que compartía en las redes sobre Xaviercito, la mayoría no eran actuales ni recientes, sino recuerdos de cuando eran una familia unida, momentos que el hoy fallecido evocaba con nostalgia.

Una de las razones, quizá la principal, de haber dado por terminado el matrimonio con Clarissa fue su deseo por volver a los escenarios al lado de Garibaldi, intención que su ex esposa no vio con buenos ojos, ya que no estaba de acuerdo en que él retomara su carrera y no estuviera en la casa; mientras que él no estaba dispuesto a perderse la oportunidad de volver a cantar y rememorar sus épocas de mayor gloria al lado de Garibaldi, además de representar una buena fuente de ingresos.

El reencuentro de Garibadi en 2018 no incluyó a los integrantes originales de la agrupación (Foto: Instagram@pkatiallanos4)

“Ya no íbamos para el mismo lado; yo retomé mi carrera con Garibaldi con las generaciones mezcladas, comencé a vender shows, y a ella no le pareció que volviera a los medios porque iba a estar fuera de casa los fines de semana. Empezó a haber tensiones fuertes, hasta que se decidió que yo no podía dejar pasar esta oportunidad, porque había arrancado muy bien y estaba generando bastante y sin Paty, Sergio o Charly, que eran elementos importantes”, declaró Xavier en su momento en rueda de prensa.

Su matrimonio terminó como un pleito donde incluso hubo acusaciones de violencia doméstica.

Alentados por el éxito de reencuentros de grupos de la época como Jeans, Magneto y Mercurio, que formaron parte de la gira de conciertos 90′s Pop Tour, Xavier se reunió con algunos miembros que tuvo Garibaldi en distintas generaciones, lanzando un reencuentro conformado por cantantes de distintas generaciones de la banda.

Charly López y Xavier Ortiz se acusaron y recriminaron en un programa de TV (Captura de pantalla- De Primera Mano- Imagen)

Desafortunadamente para él, el concepto no causó el impacto esperado, quizá por la ausencia de la alineación original y más recordada por el público, por lo que pronto dejó de hacer presentaciones.

Por su parte, otro de los motivos que habrían abonado a mermar su entusiasmo, fue el hecho de que su ex compañero de Garibaldi, Charly López, no quiso participar en el reencuentro que organizó Xavier, sino que se avocó a la creación de “una nueva generación” de Garibaldi llamada GBLI, integrada por jóvenes talentos, dejando fuera del proyecto a Ortiz, situación que incluso los llevó a protagonizar un desencuentro ante los medios de comunicación hace apenas unos meses.

La conjugación de estos factores pudo haber propiciado que el también recordado actor detrás de la emblemática “Bugambilia”, personaje de la obra teatral Aventurera, haya decidido acabar voluntariamente con su vida.

