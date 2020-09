“Te entra el sentimiento de culpa”: Sergio Mayer sabía que Xavier Ortiz llevaba años deprimido

(Foto: Instagram)

El deceso del ex integrante de Garibaldi, Xavier Ortiz, conmocionó a todo México. Su fallecimiento provocó las reacciones de diferentes personajes de la farándula mexicana, pero fue su gran amigo, el también diputado Sergio Mayer, quien habló de la tristeza que durante los últimos años vivió el actor y cantante.

Mayer fue de los primeros en mostrar su dolor tras la sorpresiva muerte de Ortiz, quien presuntamente se habría quitado la vida en su casa de Guadalajara, Jalisco.

“Con profunda tristeza y gran dolor informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del grupo Garibaldi y actor Xavier Ortiz. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos”, indicó en primera instancia el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en su cuenta de Twitter, sin dar mayores detalles del deceso.

El mismo Mayer es quien horas después recordó a su gran amigo como una persona sensible y cariñosa, pero que ya tenía varios años luchando contra una profunda tristeza que lo pudo llevar a su destino fatal.

“Xavier ya llevaba varios años más que deprimido, preocupado por la situación económica. El 2020, que nos afectó muchísimo a todos, terminó por hacer implosión en su mente, porque ya llevaba varios años preocupado por el tema laboral y económico”, mencionó en entrevista con el programa Sale el Sol.

Mayer resaltó que fue una persona muy sentimental: “Siempre fue una persona muy emotiva, con los sentimientos a flor de piel. De hecho nos reímos de él porque lloraba por todo, era una persona con unos sentimientos impresionantes, muy emotivo ante todo, pero nunca pensamos que a ese nivel”.

Resaltó que como su amigo intentó ayudarle e incluirlo en varios proyectos en el mundo del espectáculo porque sabía perfectamente sobre sus problemas financieros.

Sergio comentó que ahora le surgen varias preguntas sobre las últimas horas de vida de Ortiz: “Te entra el sentimiento de culpa, de decir que se viniera a trabajar directamente conmigo, pude haber hecho, le pude haber hablado, por qué no me habló... No me imagino lo que ha de haber vivido en eses momento, lo que ha de haber pasado por su mente”

Añadió que se mantendrá en contacto con la familia de Xavier Ortiz para velar por su hijo de ocho años.

Justamente por la existencia de este niño pidió que no se mencionara más sobre el supuesto suicidio del actor y cantante: “Dejemos el morbo de lado, el por qué o cómo se dieron las cosas. Y pensemos en él como el gran ser humano que era y con una gran imagen que deja. Por respeto a su memoria y a su hijo, que no estaría padre que estuviera escuchando el cómo o por qué”.

Xavier Ortiz (Foto: Instagram@patriciamanterola)

Sergio Mayer se mostró muy molesto con la hermana de Xavier Ortiz, quien fue la primera en hacer público el supuesto suicidio del ex integrante de Garibaldi.

En entrevista con Venga la Alegría, el diputado federal calificó de lamentable la forma en que la hermana de Ortiz dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“Me parece muy lamentable, triste, desafortunado, con una falta de empatía tremenda. No encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana para dar a conocer la muerte de su hermano, me dolió y molestó mucho leerlo y verlo, no tenía por qué aclararlo menos en redes, indolente, inhumano las cosas que expresa”, comentó a la periodista Flor Rubio.

