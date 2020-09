“Me vale”: Christian Nodal y su mensaje en medio del revuelo por sus tatuajes de Belinda

Christian Nodal no da mucha importancia a lo que la gente dice de él (IG: nodal)

El cantante Christian Nodal escribió en Twitter un mensaje relacionado sobre su actitud ante la vida.

En medio del revuelo causado por los tatuajes que se hizo de Belinda, Nodal escribió en su cuenta de Twitter: “Me vale, de Maná, es el mood principal de mi vida”.

El mensaje de Nodal sobre su actitud ante la vida

Nodal hizo así referencia a la famosa canción del grupo mexicano que, entre otras cosas, dice: “No me importa lo que piensa la gente de mi”, “Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos”, “si yo no le hago daño a nadie ¿quién eres tú para decirme cómo vivir?”, “me vale lo que piensen, hablen de mí”.

De manera similar el joven de 21 años se había expresado hace unos días en una entrevista en la estación La Sabrosita de Monterrey. Nodal reconoció que no le gustaban todos los comentarios sobre Belinda en redes sociales.

Aunque nunca había pasado por algo como lo que ocurre ahora que está al lado dela estrella, dijo que está aceptando su nueva realidad. “Es la mujer que yo amo y lo que digan los demás me vale madr*s, yo estoy bien contentote”.

Y es que el nombre de Nodal ha sido tendencia en Twitter desde hace varios días gracias a su mediático romance con Belinda. Para empezar, la semana pasada la pareja celebró su primer mes de novios y lo hicieron en grande.

Una romántica cena con música en vivo, sushi y detalles personalizados, como platos con sus nombres y un pastel con emojis de un osito panda y una ratoncita (como ellos se llaman de cariño) llamaron la atención de usuarios en redes sociales.

Vinieron entonces los regalos costosos. Belinda le dio a su novio un brazalete de diamantes con las letras “C” y “B”, el número 4 y el símbolo de infinito.

La joya que Belinda le regaló a su novio

Christian no se quedó atrás y para celebrar le regaló a su novia un collar, también de diamantes, con la palabra “Nodeli”, el nombre que sus seguidores le dieron a la pareja.

El lujoso regalo de Christian Nodal a Belinda

Pero el festejo no terminó ahí. El domingo en la madrugada Nodal mostró en Instagram stories cómo Belinda se tatuó sus iniciales en un corazón que tenía en el tobillo.

Lo interesante del gesto de Belinda fue que la cantante reveló hace años la existencia de ese corazón, destinado a las iniciales del amor de su vida.

Ese corazón,Belinda lo tenía destinado para tatuarse las iniciales del amor de su vida

Así que con la llegada de las letras “CN” a ese espacio se confirmó que la cantante está muy enamorada de él.

Nodal respondió a su novia de una manera que nadie imaginó: se tatuó los ojos y las cejas de Belinda en el pecho.

Además hizo que le escribieran “Beli” cerca de la oreja.

Por supuesto esos gestos de amor no pasaron desapercibidos para los usuarios de redes sociales y en Twitter el nombre de Nodal se convirtió en tendencia.

Con el nuevo tatuaje de Nodal, los usuarios de redes recordaron a Lupillo Rivera

Algunos admiraban el amor entre la pareja y otros recordaban, con memes de por medio, a Lupillo Rivera y el tatuaje del rostro de Belinda que se hizo en el brazo.

Unos más se preguntaban qué pasará con los tatuajes cuando terminen y otros destacaron lo enamorado que Nodal está de Belinda. También hubo quien comentó que como Christian solo se tatuó “Beli”, si se separan podrá arreglar el tatuaje agregando unas letras para componer la palabra “believe” (creer, en inglés).

En medio de esa gran atención mediática, Nodal ya mostró claramente su postura: “Me vale”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Este amor es auténtico”: Flor Rubio defendió el romance de Belinda y Christian Nodal

Amor imparable: Christian Nodal ya se tatuó los ojos de Belinda e hizo recordar a Lupillo Rivera

Belinda ya se tatuó las iniciales de Christian Nodal y con eso confirmó que es el amor de su vida