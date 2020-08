“Es la mujer que amo y lo que digan los demás me vale”: Christian Nodal defendió a Belinda

Christian Nodal defendió a Belinda

El cantante Christian Nodal salió en defensa de su novia, Belinda, quien ha recibido comentarios negativos tanto por parte de hombres como de mujeres.

En una entrevista para el locutor Raúl Razo, en la estación La Sabrosita de Monterrey, Nodal se refirió a la atención mediática que ha acaparado su romance con su compañera en La Voz México.

Se refirió al escándalo desatado hace unos días cuando desapareció su video junto a Belinda en Instagram y dejaron de seguirse en la red social.

En redes sociales se han mostrado muy románticos

Explicó que estaba preparando una sorpresa para Belinda antes de partir a Punta Cana. “Entonces lo que hice literalmente fue desaparecer un día entero, era el plan, había una sorpresa y se volvió escándalo, que habíamos terminado”.

El locutor le preguntó qué opina de todos los comentarios que circulan alrededor de ellos. “La verdad es que sí molesta”, reconoció Nodal, a quien le afecta de manera particular el trato que recibe su novia. “Es una mujer y es increíble los comentarios de hombres hablando así de una mujer, y pues es la mujer que amo y me duele. Y mujeres hablando pésimo de otra mujer, se me hace feísimo eso” .

Christian aceptó que tener la atención mediática es un ingrediente de la gente que se dedica al medio, pero “al final de cuentas creo que la gente no entiende que somos seres humanos y el poder de las palabras hiere, al final del día estamos en este medio y es lo que toca”.

Su romance se destapó apenas este mes

Aunque nunca había pasado por algo como lo que ocurre ahora que está al lado de Belinda, el joven dijo que está aceptando su nueva realidad.

“Es la mujer que yo amo y lo que digan los demás me vale madr*s, yo estoy bien contentote” , aseguró.

En otra reciente entrevista, Christian también defendió su amor por la cantante.

“La gente habla mucho, todos hablan, pero nadie sabe la verdad, la verdad es que ahí hay dos seres humanos que se están amando mucho y que se están conociendo y yo soy muy agradecido con la vida por darme esa gran persona, gran ser humano en esta etapa de mi vida en donde ya estoy más maduro”, dijo a Toño Molina de la estación de radio La Z.

Desde hace semanas su romance acapara la atención mediática

En la misma charla, Nodal respondió sinceramente sobre lo que haría si Belinda lo pusiera a elegir entre su carrera o ella. “En este momento le diría ‘Beli yo quiero darte una vida de reina, yo quiero tener una familia que esté asegurada para toda su vida, que no batalle lo que yo tuve que batallar, por lo tanto yo tengo que seguir trabajando para poder lograr, entonces si me quedo contigo no se podría eso’”.

Estas entrevistas de Nodal surgieron en los mismos días que la pareja volvió a mostrarse sumamente cariñosa a través de redes sociales.

Belinda compartió un par de fotos en las que posó al estilo de una bailarina de ballet y Nodal reapareció en los comentarios con un emoji de ratoncito, a lo que ella respondió con un “te amo”.

Nodal también escribió “te extraño”, a lo que Belinda reaccionó con un “yo más”.

Christian Nodal se hizo presente en el Instagram de Belinda (IG: belindapop)

Y es que en publicaciones anteriores los cantante parecían haberse ignorado.

Por ejemplo, Nodal le escribió a Belinda “mamacita mía” en una foto y ella jamás respondió.

La cantante tampoco tuvo alguna reacción a la más reciente publicación de Nodal, en la que posó sentado en su Ferrari.

