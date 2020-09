“Este amor es auténtico”: Flor Rubio defendió el romance de Belinda y Christian Nodal

Belinda y Christian Nodal son la pareja del momento y los llaman "Nodeli" (Foto: Instagram@lavoztvazteca)

La celebración por su primer mes de novios y los tatuajes que Belinda y Christian Nodal se hicieron fueron tema de conversación en el matutino Venga la alegría, donde Flor Rubio salió en defensa de los cantantes.

Después de presentar una cápsula con los detalles de su reciente intercambio amoroso (Belinda se tatuó las iniciales de Nodal y él respondió tatuándose los ojos de su novia), Flor Rubio señaló:

“Desde el primer día que yo los entrevisté se los vine a decir frente a la cámara: este amor es auténtico. Yo lo viví, yo lo observé, yo lo olí. Era real”.

Patricio Borghetti añadió: “sí apuesto por este amor, me gusta, se ven contentos los dos, vamos a creer, que lo vivan, lo disfruten”.

Flor Rubio entrevistó hace algunas semanas a la pareja y Belinda terminó llorando

Sergio Sepúlveda preguntó qué pasará con sus tatuajes el día que terminen, mientras que Anette Cuburu recordó que la intensidad del enamoramiento no es la misma a los 20 años que a los 40 y por ello las muestras de amor entre los cantantes.

De nueva cuenta Flor Rubio salió en defensa de la pareja.

“Nos estamos equivocando en pensar que van a terminar, si ellos dieron este paso tan importante y tan decisivo para sus cuerpos, en el caso de Nodal que se la tatúa en el pecho, es porque esta seguro”.

Laura G también se unió a las muestras de apoyo y comentó que quizás los comentarios estaban basados en la sorpresa, porque “nunca habíamos visto a Belinda compartir un amor así”. “El evento estaba mejor que mi boda”, dijo sobre la celebración de los intérpretes.

Hace unos días celebraron su primer mes de novios

“En tiempos de tanto dolor, señores, hay que celebrar el amor y si Belinda lo está compartiendo es porque se siente muy feliz”, añadió Flor.

El llanto en entrevista

Flor Rubio se dio cuenta del amor entre Belinda y Nodal desde hace unas semanas, cuando los entrevistó.

El momento más emotivo de la charla se desató cuando Christian Nodal le cantó a Belinda parte de la canción que le compuso.

“La música me llega hasta el alma, cada canción significa un momento en mi vida y esa significó la puerta del amor entre nosotros. Es una canción que significa demasiado para mí, marca el antes y después en nosotros”, dijo la intérprete entre lágrimas, algo que también conmovió a Flor.

Flor Rubio fue testigo del amor entre Belinda y Nodal

“No paraba de llorar, Belinda estaba genuinamente emocionaba y no podía parar de llorar”, dijo la periodista sobre aquella charla con la famosa pareja.

Y es que desde el inicio de su romance circularon algunas dudas sobre la veracidad. Algunos pensaron que se trataba solo de un “truco publicitario” para elevar el rating de La Voz, el programa en donde ambos participaron como coaches y en donde tuvieron la oportunidad de conocerse.

Una de las voces que más cuestionó a los cantantes fue la de Martha Figueroa. “Yo no creo nada, es lo que viene siendo un montaje publicitario ¿para qué? No sé. Es un montaje... Cómo va a ser eso cierto si ya sabemos el perfil de novios que le gusta a Belinda, más grandecitos, más poderosos, más de mucha lana (dinero)”, comentó la periodista en el programa Con Permiso. “Hay una clave para saber que es falso y es que lo hayan anunciado, que lo haya anunciado su jefa de prensa. Si todos los romances de Belinda no hayan de qué manera taparlo y todos lo niegan, todo dicen que no, y ahora ‘ay, nos ámamos, aquí está la prueba’...se los estoy diciendo, que eso es puro cuento”

