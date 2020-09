Vicente Fernández Junior fue acusado de “tocamientos indebidos a una menor”

Vicente Fernández Jr. es señalado de presunto tocamiento a una menor (Video: Instagram/ventaneandouno)

Vicente Fernández Junior fue acusado por su ex pareja sentimental, Karina Ortegón, de haber hecho “tocamientos indebidos” a su hija, quien es menor de edad.

El periodista Gil Barrera informó al público a través de su cuenta de Twitter que el cantante fue denunciado ante las autoridades correspondientes esta mañana. Y, de acuerdo con Barrera, notificarían a Fernández Jr. en su casa y en el Rancho Los Tres Potrillos.

En entrevista con el show “De Primera Mano”, el abogado de Ortegón, Jorge Trade, confirmó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Investigación contra agravios de niños, niñas y adolescentes.

Además, agregó que se le notificará a María del Refugio Abarca, madre del cantante, acerca de “la calidad de hijo que tiene”.

Vicente Fernández Jr. negó las acusaciones (Foto: Instagram/vicentefdzjr9)

“Es un hombre agresivo, dominante y se está presentando y aportando las pruebas y elementos ante las autoridades correspondientes”, informó Trade.

Por su parte, el cantante se pronunció la tarde del viernes al respecto de las acciones de Ortegón y señaló que su ex pareja lo quiere presionar por medios externos e incluso mencionó que esto es una forma de extorsión.

“Aquí la situación es que me quieren presionar llevando medios, llevando cámaras y haciendo declaraciones puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema. Por lo cual, si no tiene poder de convocatoria, esto lo tenemos que tener en tribunales y no en los medios, porque es su forma de querer presionar y extorsionar”, explicó el cantante a varios medios.

Mientras tanto el abogado de Fernández, Guillermo Pous, explicó que hasta la tarde del viernes, el cantante no había sido notificado oficialmente por parte de las autoridades. Tanto él, como el cantante se enteraron de la denuncia gracias a la convocatoria que Ortegón hizo a los medios.

Tanto Fernández como su abogado, asegura que se trata de una extorsión (Foto: Instagram/vicentefdzjr9)

“La misma señora Ortegón convoca a medios de comunicación para tratar de hacer esta notificación a don Vicente, tanto en el Rancho Los Tres Potrillos, que además ahí no vive él, sino quería hacer de esto un circo en casa de sus papás como en su casa”, comenzó el abogado en la entrevista.

Pous negó que la acusación hacia su cliente sea verdadera y en cambio expresó que la hija de Karina está siendo utilizada como un señuelo por parte de su madre para desviar la atención de las supuestas falsedades que ella ha dicho.

“Lo más lamentable es que está utilizando a su propia hija, siendo además menor de edad, como señuelo o como carnada, para tratar de componer todo lo que nosotros sí hemos logrado comprobar que ha sido falso, impreciso y mentiroso. Dentro de todas las declaraciones y hechos que ha realizado la señora Ortegón y que su abogado únicamente se ha limitado a decir que todo ha sido malentendido y malinterpretado sin presentar una prueba contundente de todos estos señalamientos”, agregó el licenciado.

Pous agregó que Ortegón podría enfrentarse a una demanda por daño moral, debido a imputaciones falsas. Aunado a esto, debido a que la denuncia la interpuso la madre en representación de una menor de edad, ya no se puede retractar y tendrá que probar que su acusación es certera.

La madre tendrá que probar las acusaciones (Foto: Instagram/vicentefdzjr9)

“[De no comprobarlo] las consecuencias y la contingencia no solamente es grave en contra de la señora, si no está involucrando a una su hija. Ella fue la primera en quejarse cuando los medios de comunicación mencionaron o citaron a su hija en la demanda inicial que interpuso. Y ahora ella es la que la somete al escarnio público cuando después de más de un año dice que existió esa situación y que tampoco lo había mencionado, lo cual es absolutamente irregular”, explicó.

Cabe mencionar que estadísticamente en México es muy común que una víctima de abuso no denuncie en el momento de los hechos por miedo a que no le crean y la revictimicen tanto en su círculo cercano, como las autoridades mismas.

Por otro lado Pous explicó que en cuanto la denuncia les llegue de manera oficial, para preparar un plan de defensa. El mismo abogado advirtió que tanto madre e hija tendrán que enfrentarse a los abogados del hermano mayor de Alejandro Fernández.

“Lo complicado de esto que me parece va a ser no solamente para la señora Ortegon, sino para su hija que es menor de edad. Ahora ella es quien va a tener que enfrentarse a nuestra defensa y tendremos que echar mano de todos los medios legales para defendernos lamentablemente en contra de la hija, o en contra de la señora Ortegón”, declaró.

El divorcio aún no está finalizado Foto: Instagram/vicentefdzjr9)

El letrado mencionó que ha estado en contacto con Fernández Jr desde que recibieron las noticias de la denuncia. Y, de acuerdo con Pous, el cantante expresó que a la menor de edad se le trató como si fuera un miembro de la familia y que jamás dio pie a malentendidos.

“Niega rotundamente todo de manera categórica porque jamás hubo algo que pudiera comprometer o interpretarse como indebido o incorrecto. A la niña le dio techo educación y viajes. La trató como parte de su familia y jamás hubo algo que pudiera considerarse como extraño o indebido por ninguna razón”, comunicó el abogado en nombre del cantante.

Para cerrar, el defensor explicó que el divorcio aún no se ha finalizado, pero aseguró que es un caso que no tiene que ver con la separación legal entre Ortegón y Fernández.

