Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, renunció a concurso de belleza

La organización de Miss México dio el anuncio de que Ary Tenorio no seguiría en la contienda (Foto: Instagram @arianny.tenorio)

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la organización Miss México 2020 dio a conocer que la modelo Ary Tenorio no seguiría en la contienda por “motivos personales”.

“La organización Miss Ciudad de México comunica que por motivos personales y por voluntad propia la señorita Arianny Tenorio no puede continuar cumpliendo con sus funciones como Ciudad de México 2019 rumbo al Miss México 2020”.

Además despidieron a la nacida en Anzoátegui, Venezuela, deseándole éxito en sus próximos proyectos. “Desde la Organización Miss Ciudad de México le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera, las puertas de nuestra organización siempre estarán abiertas”, añadió.

Arianny Tenorio nació el 7 de febrero de 1995, y se inició como una youtuber mostrando algunos trajes de baño que había adquirido de la marca H&M, y posteriormente pasó a dar revisiones de todo tipo de vestimentas para el público femenino. De ahí decidió profundizar en el tema de la moda y se convirtió en una videovlogger de tiempo completo.

Después decidió seguir por el rumbo de la moda y el modelaje, participando en diferentes certámenes de belleza en México. Ya nacionalizada como mexicana, Arianny ha mencionado que su objetivo es representar a este país en el certamen de Miss Universo, por ello, sorprendió su renuncia.

De acuerdo distintos medios, su ausencia en el concurso se debió por la reciente polémica de su actual pareja sentimental, Luisito Comunica, en las redes sociales tras la publicación de una foto en la que lo tachan de “machista”.

El "youtuber" fue fuertemente criticado en las redes sociales por la imagen (Foto: Instagram @luisitocomunica)

En los comentarios del anuncio, hubo usuarios que comentaron que la baja se debió a su falta de profesionalismo y compromiso; otros especularon que en caso de ganar Tenorio se diría que estuvo arreglado.

“Lo que pasa es que siempre comentaban que no era mexicana y que Luisito y que la foto y que todo eso. Mejor ser un ser humano libre de ser juzgado, no al 100% pero algo es algo”, comentó una usuaria.

Hasta el momento, Tenorio no ha hecho ninguna declaración y publicado nada referente a su baja en la contienda.

Así como se anunció la baja, también se destapó quién sería el reemplazo en el certamen, se trata de la mexicana Jessica Farjat, de 25 años.

Jessica Farjat representará a la Ciudad de México (Foto: Instagram@jessicafarjat)

Farjat, según la descripción que el propio organismo compartió, estudió Diseño Gráfico y está cursando Diseño de Modas, su segunda carrera universitaria. Además de ser la directora de dos marcas de ropa: FORMIGA, de trajes de baño; y Latin Woman, de lencería.

También cuenta con un proyecto social llamado We Are World With Purpose, una fundación para apoyar a infantes con cáncer, discapacidad congénita, discapacidad motora y ayuda a la población más vulnerable. Entre las actividades que realizan están “entrega de donativos, despensas, medicinas, tratamiento de quimioterapias, ayuda psicológica, entre otras”, según sus redes sociales.

La nueva edición del concurso se llevará a cabo en Chihuahua, el 31 de octubre, donde se contará con la participación 32 mujeres, cada una representando a una entidad federativa, que buscan hacerse de la corona de Miss México.

La concentración nacional dará inicio el 19 de octubre en Ciudad Juárez, luego las participantes visitarán Ciudad Cuauhtémoc, Creel, Barrancas del Cobre y la capital homónima Chihuahua.

Ashley Alvídrez entregará la corona a una de las 32 quien representará a México en el 70 aniversario de Miss Universo, el cual, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 tuvo que posponer un año la presentación pactada a llevarse a cabo en Vietnam.

