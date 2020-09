Admiradores se preguntan si Thalía abusó del Photoshop en una de sus fotos

La cantante lució un look juvenil (Foto: Instagram de Thalía)

Parece ser que a pesar de la pandemia mundial, Thalía no ha parado de trabajar. La cantante estrenó su más reciente sencillo “La Luz” junto con el puertorriqueño Myke Towers hace poco menos de una semana.

Este miércoles la mexicana decidió promocionar su nueva canción con una fotografía en su cuenta de Instagram. La cantante publicó una imagen en donde lució uno de los atuendos que se pueden ver el video: un conjunto de top y baggy pants amarillos, un par de aretes dorados largos y una cola de caballo.

“¡Que la luz se apague, pero que la música no pare!”, escribió la cantante en su red social.

La cantante lució un look juvenil, tanto así que muchas personas le encontraron un parecido con otra cantante mexicana: Danna Paola. A pesar de que la imagen tiene 87,045 “me gusta”, también hubieron algunas personas que criticaron a la cantante por “abusar” del Photoshop.

Algunos usuarios la acusaron de abusar del photoshop (Foto: Instagram@thalia)

Hubo incluso personas que la acusaron de “retocar” demasiado la cara para poder parecerse a los personajes de Acapulco Shore.

Sin embargo, al ver la imagen se puede observar claramente que los efectos que tiene su piel es debido a la fuerte iluminación que tiene de su lado derecho, mientras que su lado izquierdo solamente está recibiendo iluminación en la parte de atrás.

En cualquier caso, es evidente que a la cantante no le han afectado mucho los comentarios negativos, ya que el video musical que hizo con el puertoriqueño alcanzó más de 1 millón 400,000 visitas en su canal de YouTube.

49 años de diversión

El pasado miércoles 26 de agosto, la cantante celebró su cumpleaños con una semblanza de su historia, una interpretación especial del tema “Quinceañera”, y por supuesto, el estreno del videoclip previamente mencionado.

La cantante cumplió 49 años la semana pasada (Foto: Instagram de Thalía)

La cantante alertó a sus fanáticos sobre la importante fecha desde sus diversas cuentas de redes sociales, donde compartió varios recuerdos, especialmente, fragmentos de sus videos musicales.

Según la artista mexicana, decidió dar varios avisos sobre su cumpleaños, porque ella misma olvida las ocasiones importantes.

“Me gusta avisar porque a mí siempre se me olvidan los cumpleaños”, escribió junto a un video de agradecimiento hacia sus seguidores.

“Es mi cumpleaños y estoy muy emocionada porque lo quiero compartir con todos ustedes. Gracias por tanto amor, gracias por estar conmigo siempre”, dijo un clip musicalizado por Las Mañanitas, interpretadas por ella misma.

Thalía se encontraba muy emocionada por su cumpleaños a pesar de la pandemia (Foto: Instagram de Thalía)

Desde su cuenta de Instagram también destacó la llegada de su 49 cumpleaños. “Un año más de vida en su compañía. Gracias a todos los que han estado a mi lado durante toda esta aventura, gracias a los nuevos que me están conociendo y estoy muy agradecida de tenerlos en mi vida”, dijo en un clip colgado en sus historias de la misma red social.

“Y a pesar de que este es un cumpleaños muy diferente, ya que estamos celebrándolo o tratando de celebrarlo en medio de esta pandemia, lo vamos a hacer como nosotros sabemos hacerlo”, añadió en la grabación.

Ese mismo día también inició la preventa oficial del vinilo conmemorativo de su álbum Primera Fila, el cual cumplió 10 años de haberse estrenado.

“Les comparto esto de mi cumpleaños porque yo soy muy olvidadiza y a mí me choca cuando me dicen ‘se te olvidó mi cumpleaños’, ‘no me mandaste ni un mensajito’. Me choca porque no me acuerdo, entonces les voy a recordar que es mi cumpleaños”, concluyó su mensaje en redes sociales.

