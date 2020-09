Raúl Araiza compartió su prueba de COVID-19 y éste es el resultado

Raúl Araiza compartió el momento en que se sometió a la prueba de COVID-19 (Video: Instagram @negroaraiza)

Desde que se hizo oficial que el mundo atravesaba por una pandemia, diversos ámbitos de la sociedad se han visto modificados, tal es así que también los medios de comunicación se han sumado a los esfuerzos por evitar la propagación del coronavirus, implementando las medidas pertinentes.

Es el caso del programa matutino Hoy, el cual se ha sometido a un riguroso protocolo de seguridad ante la contingencia sanitaria, en la que el cuadro de conductores se ha visto dividido en equipos para no tener que acudir todos al mismo tiempo al foro donde se transmite la emisión en Televisa.

Ahora que se dio a conocer la mañana de este lunes que una de las presentadoras estrella del programa, Andrea Legarreta, había dado positivo a la prueba de COVID-19, las alarmas saltaron entre los integrantes de la producción del programa que corre a cargo de la dirección de Magda Rodríguez.

Este lunes Legarreta se enlazó con sus compañeros para hablar de su salud (Foto: Captura de pantalla)

Afortunadamente la noticia del diagnóstico de Legarreta se dio oportunamente y antes de que tuviera que volver al foro en el relevo de conductores que se mantiene en la emisión, por lo que dio su anuncio a través de una videollamada en la que dio pormernores de su enfermedad, como los síntomas que experimentó antes de someterse al análisis.

Quien la tarde de ayer se sometió a una nueva prueba fue otro conductor de la emisión, Raúl ‘El Negro’ Araiza, que compartió en su perfil de Instagram un video en el que se le ve en un cosultorio médico.

Acostumbrado a someterse a esta prueba, pues según palabras del conductor ya lleva muchas en su haber, Araiza compartió con sus followers cómo volvió a someterse al procedimiento que consiste en un protocolo seguro y sencillo: la prueba del hisopo en las fosas nasales.

Raúl Araiza al igual que el resto de conductores de "Hoy" se sometió a la prueba de coronavirus (Foto: Instagram @negroaraiza)

Junto al video que da cuenta de su análisis, el también actor compartió el resultado de su análisis, el cual dio negativo, dando luz verde para que en su momento el conductor pueda volver al trabajo.

En el clip que fue comentado positivamente por su público, Raul Araiza dejó ver cómo una enfermera del personal de salud le realiza la prueba causándole una ligera molestia por la profundidad que alcanza el hisopo en una de sus fosas nasales.

“Me salieron dos cubas del Baby O del 86”, dijo el también actor a manera de broma, causando la risa de la enfermera que con cubrebocas, overol completo, gorra para el pelo y careta plástica, lo sometió al análisis.

Según lo observado en el breve video, se tomaron sólo unos segundos para obtener la muestra que sería sometida a la prueba pertinente, que al final resultó negativa.

El elenco ha intercalado los días de sus participaciones para reducir la cantidad de personas presentes en el set (Foto: Captura de pantalla)

Durante el procedimiento, Raúl Araiza se mostró con buen ánimo y sus bromas alegraron al personal médico. Con el texto “Otro negativo, fiuuuu…Ya llevo tantas que hasta me la aplico solito” , el hijo de la actriz Norma Herrera confirmó su estatus de salud, afirmando que no es portador del coronavirus, y por tanto no padece COVID-19, la enfermedad ocasionada por el contagio de este nuevo virus que mantiene en alerta a gran parte de los países del mundo.

Andrea Legarreta, el primer caso de Hoy

Un día después de haber dado a conocer la noticia de su estado de salud, Andrea Legarreta escribió una reflexión en su cuenta de Instagram:

“Te enteras de algún caso positivo y preguntas: ¿En dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las debidas medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente? Y más preguntas así. Al ver la palabra ‘positivo’ en tus propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a todas esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito…”, compartió en un post que recibió miles de likes en la red social.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Coronavirus en “Hoy”: tras contagio de Andrea Legarreta, el resto del equipo ya se hizo la prueba de COVID-19

“Fueron al cine y ahí se contagiaron”: Andrea Legarreta confesó a Alan Tacher dónde cree que contrajo COVID-19

La impresionante mansión donde Andrea Legarreta pasa su aislamiento por COVID-19