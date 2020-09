Coronavirus en “Hoy”: tras contagio de Andrea Legarreta, el resto del equipo ya se hizo la prueba de COVID-19

Tras el contagio de Andrea Legarreta, el resto del equipo de "Hoy" ya se hizo la prueba de COVID-19 (Captura de pantalla- Hoy)

Al interior del programa Hoy de Televisa se tomaron ya medidas luego del contagio de COVID-19 de Andrea Legarreta, pues sus compañeros se realizaron la prueba para saber si también son portadores de coronavirus.

Arturo Carmona, quien se encuentra como conductor invitado por la ausencia temporal de Jorge “El Burro” Van Rankin, confirmó la realización del test.

“Nos avisaron desde muy temprano que no viniéramos porque, bueno, ya supieron que mi compañera Andrea Legarreta dio positivo”, comentó Carmona en una entrevista para diversos medios de comunicación y que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

“Los demás, el resto del elenco de este equipo nos vinimos a hacer esta prueba”, añadió Carmona sobre sus compañeros en la emisión matutina producida por Magda Rodríguez.

Andrea Legarreta le dio una cálida bienvenida a Arturo Carmona hace unas semanas (Captura de pantalla- Hoy- Televisa)

Arturo aceptó que siempre está latente la preocupación por los contagios, pero señaló que siempre han sido cuidadosos. También dijo estar preocupado por Legarreta, a quien deseó una pronta recuperación.

“No estamos exentos de que cualquiera podamos contagiarnos”, comentó.

Carmona destacó la importancia de realizarse la prueba y evitar así posibles contagios.

“No hay que confiarse, cuídense mucho”, finalizó.

Fue este lunes cuando Galilea Montijo informó al inicio de “Hoy” sobre el contagio de Legarreta, quien minutos más tarde se enlazó en vivo con sus compañeros para dar detalles sobre su estado de salud.

Legarreta se enlazó con sus compañeros para hablar de su salud

Para ella los signos de alarma comenzaron con una gripa más fuerte de lo habitual.

Empezó a tomar medicamentos para el dolor de cuerpo, pero la alarma se encendió el pasado sábado cuando notó una elevación en su temperatura.

Como también presentó cansancio y pérdida de olfato decidió acudir a un hospital para realizarse la prueba y el domingo por la tarde le dieron los resultados.

Legarreta se mostró confiada en “salir de ésta avantes” y detalló que su esposo, Erik Rubín, no ha presentado síntomas, mientras una de sus hijas apenas le dijo haber sentido un poco más de cansancio al ejercitarse.

Ya en su cuenta de Instagram, Legarreta compartió una reflexión sobre su contagio.

Hace unos días mostró cómo había regresado al cine en compañía de su familia (Captura programa Hoy)

“Al ver la palabra ’positivo en TUS propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a TODAS esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito”, escribió.

Además aprovechó a aclarar su reciente salida al cine en familia. “Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican. Ya en semáforo amarillo y con todos los debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con MUCHOS cuidados para sus clientes”.

Y es que al darse a conocer su contagio, varios usuarios en redes recordaron que apenas días antes Legarreta presentó una cápsula en Hoy sobre su regreso al cine en compañía de su esposo y sus dos hijas.

El mensaje de Legarreta sobre su contagio de COVID-19

También reflexionó sobre el impacto de la pandemia en la población. “Lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos, así como me dio influenza AH1N1 en dos ocasiones o cualquier otro virus o bacteria. No somos los primeros y no seremos los últimos (ojalá lo fuéramos)”.

El de Legarreta fue el primer contagio de algún presentador de Hoy, que había tomado como medida preventiva no tener a todo su elenco presente en el foro. Cada semana algunos integrantes transmitían desde sus casas.

Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arturo Carmona, Paul Stanley, Lambda García, Marisol González y Andrea Escalona integran el equipo de presentadores, del que a veces forma parte como invitada Maribel Guardia.

Además de ellos tienen a colaboradores como César Lozano, Juan José “Pepillo” Origel, Martha Figueroa, Shanik Berman, Omar Fierro y Luz Blanchet.

