“Fueron al cine y ahí se contagiaron”: Andrea Legarreta confesó a Alan Tacher dónde cree que contrajo COVID-19

La conductora Andrea Legarreta cree que ella y su familia se contagiaron de COVID-19 en una reciente visita al cine que hicieron.

Así lo reveló el presentador Alan Tacher en el programa Despierta América. En la transmisión de este martes, Tacher compartió parte de la plática que tuvo con Legarreta. Y es que, explicó, ella estuvo muy pendiente de él y de su familia cuando se contagiaron de coronavirus.

“Yo ayer hablé con Andrea, ella estuvo al pendiente de mí y de mi familia durante nuestro proceso, y me mandaba mensajes de cariño, de comprensión, de amor y hablamos por teléfono el día de ayer, hablé con ella me dijo que está tranquila, que se siente muy bien”, comentó.

Entonces Tacher contó lo que le dijo Andrea respecto del lugar en donde cree que pudo haber contraído el virus.

“Parece ser que fueron todos al cine en familia, juntos, y ahí se contagiaron, pero todos, Erik y sus dos hijas”.

Como ya lo habí declarado la propia Andrea, a Tacher le dijo que se encuentra bien.

“Afortunadamente todos están estables. Yo sé que ella era de las más cuidadosas y aún así tuvo la situación. Ella lo que está argumentando es que tuvo que ir al cine porque quería apoyar a la economía , que se están reabriendo los cines, eran amigos, etcétera, ya sabes la situación, la empezaron a criticar”.

Y es que tal como dijo Tacher, en cuanto se supo del contagio de Andrea Legarreta, en redes sociales se recordó que días antes había estado en el cine.

Andrea presentó una cápsula en el programa Hoy de cómo regresó al cine en familia, con todas las medidas de seguridad.

Acerca del mismo asunto, Legarreta habló en un extenso mensaje en Instagram que publicó horas después de dar a conocer su diagnóstico.

“Quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican”, explicó.

“Ya en semáforo amarillo y con todos lo debidos cuidados, 2 veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con MUCHOS cuidados para sus clientes. Pero OJO conozco personas que quedándose en casa se han contagiado y siguen sin saber cómo fue y otros que salen a trabajar o al súper y gracias a Dios no se han contagiado (algunos sí). El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que NO sabía que lo tenía y me contagié”, detalló.

La noticia del contagio sorprendió al interior de Hoy, pues Legarreta fue la primera presentadora en dar positivo a COVID-19, por lo que una vez que se supo de su diagnóstico el resto del elenco - integrado por Galilea Montijo, Arturo Carmona, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Marisol González, Lambda García, Paul Stanley e incluso Maribel Guardia, que ha estado como invitada - ya se hizo la prueba de COVID-19 y se encuentran a la espera de los resultados.

Andrea comentó, poco después de que se diera a conocer la noticia, que para ella todo comenzó con un resfriado un poco más fuerte de lo habitual.

También presentó pérdida de olfato, dolor de cuerpo y mucho cansancio, y aunque estaba tomando medicamentos, decidió hacerse la prueba el sábado pasado, cuando su temperatura se elevó.

El domingo por la tarde le dieron el resultado del test y el lunes se informó en Hoy sobre su salud.

