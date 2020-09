La broma de Christian Nodal que lo hizo borrar todas las fotos con Belinda

Cuando Christian Nodal decidió hacerle una broma a Belinda con el fin de sorprenderla para sus próximas vacaciones, no se le pasó por la cabeza que todos estarían hablando sobre ambos, de tal manera que hasta decidió parar la broma para dejar en claro las cosas.

Y es que al cantante se le ocurrió la pésima idea de tratar de bromear con Belinda borrando sus fotos y despareciendo poco a poco, con el fin de sorprenderla con el viaje de vacaciones a Punta Cana, pero cuando decidió borrar el contenido de sus redes sociales, el cantante vio lo que es el peso de la fama en todo su esplendor, pues todos los medios cuestionaban si la relación había llegado a su fin.

No sólo fue la presión de los medios de comunicación, sino que hasta los seguidores de ambos llenaron de comentarios sus redes ante la duda de la ruptura de la relación. Christian admitió que fue tanta la presión que decidió salir y dejar la broma para poder aclarar las versiones sobre su romance con Belinda:

Le estaba haciendo una sorpresa a Beli antes de irnos a Punta Cana y lo que hice fue literalmente desaparecer de todos lados. No nos vimos durante todo un día, y se armó un escándalo, dijeron que habíamos terminado

Y es que a Nodal no le agradó en lo absoluto de que pensaran que su relación con Belinda había terminado y sobre todo el revuelo que había causado, por lo que decidió aclarar todo con los medios para que el tema se relajara y se dio cuenta del mal resultado de su broma, aunque culpó a muchos usuarios de internet por hablar de una forma tan negativa de Belinda.

La verdad es que me molesta ver los comentarios de hombres hablando así de una mujer, es la mujer que yo amor, me duele; y también hay mujeres hablando mal de otras mujeres, Me parece pésimo. Al final del día estamos en este medio y es lo que toca aceptar