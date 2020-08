Christian Nodal y el vestido de Belinda que lo hizo enojar: “La mandó a cambiar”, aseguró Martha Figueroa

Según Martha Figueroa, Christian Nodal hizo que Belinda se cambiara de ropa (IG: lavozazteca)

Una reciente grabación de La Voz México se convirtió en un momento de tensión entre Christian Nodal y Belinda por un atuendo que ella usó.

Según la periodista Martha Figueroa, en su programa Con Permiso de Unicable, a Nodal no le agradó un vestido que usó su novia, debido a que era muy corto.

Ambos se encuentran ya grabando los últimos programas de la emisión de TV Azteca en donde surgió su romance.

Así que en una reciente grabación se desató un incómodo momento.

Figueroa dijo que Belinda suele ser la última en entrar al foro, como para “llamar la atención”.

En redes sociales Nodal suele celebrar el aspecto y los atuendos de su novia

“De repente Belinda sale con un vestido que le daba aquí... le tapaba apenas, un vestido aquí apenas en las tepalcuanas (glúteos)”, contó en su programa.

Si bien Belinda atrajo las miradas, lo que no esperaba era la reacción de su novio.

“Entró muy contenta al foro y se sentó y Christian Nodal puso una cara de terror y dijo ‘no, no, no, a ver, momento’ y detuvo la grabación y la mandó a cambiar” , añadió Figueroa.

La periodista dio la nota en exclusiva y aseguró que estaba diciendo la verdad.

“No podía salir, cómo iba salir su vieja así con ese vestidito”, añadió Figueroa sobre la percepción de Nodal.

Belinda y Nodal son la pareja del momento

Al final de cuentas la periodista defendió a la intérprete. “Ella se puede poner lo que se le dé la gana”, le comentó a su compañero Juan José “Pepillo” Origel.

Por ahora no hay más testimonios acerca de lo revelado por Figueroa, quien no mencionó las fuentes de donde obtuvo esa información.

Atención mediática

Lo cierto es que cualquier cosa alrededor de la famosa pareja sigue atrayendo gran atención tanto de los medios como de los usuarios de redes sociales.

Nodal ha ofrecido varias entrevistas en las últimas semanas hablando no solo de su carrera musical sino de su romance con Belinda.

Martha Figueroa volvió a lanzar ácidos comentarios sobre el romance de Belinda y Christian Nodal (IG: figuerolas / la voztvazteca)

En una charla con Antonio Molina “El Tigre Toño” para la estación radiofónica La Z, Nodal respondió algunos cuestionamientos sobre su romance, como el hecho de la atención mediática que han obtenido.

“La gente habla mucho, todos hablan, pero nadie sabe la verdad, la verdad es que ahí hay dos seres humanos que se están amando mucho y que se están conociendo y yo soy muy agradecido con la vida por darme esa gran persona, gran ser humano en esta etapa de mi vida en donde ya estoy más maduro”, aseguró Christian.

Molina luego le preguntó a Christian “¿Si Beli te dijera tu carrera o yo en este momento qué escogerías?

Sin pensárselo mucho, Nodal dijo: “En este momento le diría ‘Beli yo quiero darte una vida de reina, yo quiero tener una familia que esté asegurada para toda su vida, que no batalle lo que yo tuve que batallar, por lo tanto yo tengo que seguir trabajando para poder lograr, entonces si me quedo contigo no se podría eso’”. Es decir que elegiría su carrera.

Cristian Nodal y Belinda están grabando los últimos episodios de "La Voz México" (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

En otra charla, con el locutor Raúl Razo, de la estación La Sabrosita de Monterrey, Nodal también defendió su romance..

El locutor le preguntó qué opina de todos los comentarios que circulan alrededor de ellos. “La verdad es que sí molesta”, reconoció Nodal, a quien le afecta de manera particular el trato que recibe su novia. “Es una mujer y es increíble los comentarios de hombres hablando así de una mujer, y pues es la mujer que amo y me duele. Y mujeres hablando pésimo de otra mujer, se me hace feísimo eso”

