“No creo en el amor a primera vista”: Christian Nodal habló sobre la atracción

El cantante Christian Nodal no cree que exista el amor a primera vista, aunque sí la atracción.

En una entrevista para la estación radiofónica La Ke Buena, el joven intérprete respondió a algunas preguntas como sus platillos favoritos, su película preferida (Click, de Adam Sandler) o telenovela favorita (Rebelde).

Cuando le preguntaron a qué persona y qué objeto se llevaría a una isla desierta, Nodal comentó:

“Me llevaría a mi novia y un celular para poder estar en la isla contactando con los seres que amo, pero en una isla”.

Nodal se llevaría a Belinda a una isla desierta (Foto: Instagram@lavoztvazteca)

Nodal aceptó que le gustaría grabar una canción con Vicente Fernández y que le habría gustado ser él quien lanzara el tema El Rey, de José Alfredo Jiménez.

Otra de las preguntas fue acerca de si se arrepiente de algo de lo publicado en redes sociales.

El joven de 21 años detalló que en alguna ocasión le dio a sus fans su número de WhatsApp para comunicarse de manera m´sa directa, pero su teléfono terminó colapsando, así que es algo que no volvería a hacer.

Aunque nunca mencionó directamente a Belinda en la entrevista, sí hubo una pregunta relacionada con el amor.

Nodal no cree que exista el amor a primera vista

A Nodal le preguntaron si cree en el amor a primera vista, y respondió:

“ No creo en el amor a primera... creo mucho en la atracción , cuando ves a alguien y te atrae mucho y que eso te hace querer conocer a la persona, pero no creo en el amor a primera vista, eso no es amor, eso es otra cosa”.

Nodal también hizo referencia a Belinda cuando le dijeron algunas palabras y él tenía que decir lo primero que se le viniera a la menta.

Así que al escuchar “Sapito”, el joven comentó “mi amor”. (El Baile del Sapito es una de las canciones más famosas de Belinda).

Nodal se ha mostrado muy enamorado de Belinda (IG: lavoztvazteca)

Enamorado

En otra reciente entrevista, para el programa Tejano Norteño de Teleritmo, Nodal demostró lo enamorado que está de Belinda, pues al evocar cómo la conoció en La Voz elevó la mirada y suspiró, algo que fue notado por el entrevistador.

“Bendito dios me dio el placer de conocer una persona que admiro, respeto mucho, que es una belleza de ser humano”, dijo Nodal sobre Belinda, mientras Jorge Luis Ramírez le pedía que no suspirara, pues por momentos la mirada del joven pareció perderse evocando a su novia y dando un gran respiro.

Ante los comentarios de Ramírez, Christian le preguntó “¿Si me veo muy enamorado?”, a lo que Jorge Luis respondió imitando el gesto que hizo al hablar de su novia.

Nodal también ha defendido a Belinda de los ataques que ha recibido

En la misma charla, Nodal salió en defensa de Belinda ante las críticas que ha recibido.

“Ya en el backstage (de La Voz) me di cuenta que es un gran ser humano. Las personas que piensan que cuando sale de cámara es mala y opina cosas feas no tienen ni idea. Es un gran ser humano, es una gran mujer y me siento muy bendecido”.

Y en una charla más, para la estación La Sabrosita de Monterrey, Nodal se refirió a la atención mediática que ha acaparado su romance. “La verdad es que sí molesta”, reconoció sobre los comentarios a su alrededor, y en especial los que recibe Belinda. “Es una mujer y es increíble los comentarios de hombres hablando así de una mujer, y pues es la mujer que amo y me duele. Y mujeres hablando pésimo de otra mujer, se me hace feísimo eso”.

