Adele volvió a encender la polémica de “apropiación cultural” por un supuesto mensaje en redes

La cantante reapareció después de las críticas por celebrar el cancelado Carnaval de Notting Hill (@adele)

Luego de que recibiera cientos de críticas por usar un bikini con la bandera de Jamaica y un peinado referente a la cultura caribeña, la cantante Adele reapareció en redes sociales con un mensaje que volvió a encender la polémica tanto por su veracidad, como por sus intenciones.

Los ataques a la artista británica comenzaron cuando publicó en su cuenta de Instagram una fotografía muy peculiar. Adele presumió nuevamente su delgada figura, sólo cubierta con un bikini decorado con la bandera de Jamaica y su cabello anudado estilo bantú, en honor al cancelado Carnaval de Notting Hill.

Desde su casa en EEUU, la intérprete de Someone Like You festejó el famoso evento que se organiza cada año en agosto en Londres, y que este año 2020 tuvo que realizarse de forma virtual por la pandemia del COVID-19.

La imagen rápidamente se volvió viral porque se le acusó de “apropiación cultural” e incluso de burlarse de la cultura jamaicana.

(@adele)

“Feliz de lo que sería el carnaval de Notting Hill mi amado Londres”, escribió la intérprete de 32 años en la publicación que hasta ahora ha recibido cerca de 5.010,675 Me gusta.

Pero ahora, nuevamente Adele volvió a encender los ánimos con un mensaje característico de la zona caribeña y que no dejó clara la postura que mantiene frente a las críticas que recibió durante las últimas horas.

De acuerdo con varios medios británicos, la intérprete de Hello hizo supuestamente un comentario durante una transmisión en vivo del esperado reencuentro de las cantantes R&B Brandy y Monica, quienes se reunieron después de ocho años.

“Wah Gwaan! Yow gyal, yuh look good enuh (¡Wah Gwaan! Yow gyal, te ves bien enuh)”, escribió la famosa entre los comentarios del Live.

De acuerdo con el Daily Mail, el término Wah Gwaan es utilizado entre la jerga jamaicana para saludar de manera relajada y funciona como “¿qué pasa?”.

Este comentario volvió a dividir las opiniones sobre la conducta de Adele. Por una parte la felicitaron por la energía que maneja frente a las críticas, otros pensaron que se burló de la cultura caribeña y unos más aseguraron que la imagen fue manipulada gracias a técnicas online.

“¡La energía de Adele lo es todo!”, “Pensé que el comentario de Adele sobre el versus Brandy y Monica era real” o " Espera, esto no es real, ¿verdad?”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en Twitter para hablar del tema.

La cantante reapareció después de las críticas por celebrar el cancelado Carnaval de Notting Hill (Foto: Tomada de Twitter)

Aunque Adele fue criticada duramente en redes sociales por su fotografía en honor al cancelado Carnaval de Notting Hill, también recibió comentarios a favor de Noami Campbell, Zoe Saldana y el músico jamaicano Popcaan.

La modelo escribió en la publicación de la famosa británica dos emojis de corazones y dos imágenes de la bandera de Jamaica.

La actriz de Guardianes de la Galaxia escribió “¡te ves como en casa!” y en el caso del artista originario de Jamaica también usó un emoticon de puño y un corazón.

Esta no es la primera vez que la cantante es acusada de apropiación cultural o racismo. La revista Vanity Fair recordó que en 2016 fue señalada por usar un atuendo con bordados inspirados en los utilizados en los vestidos de novia de Siwa, una comunidad ubicada en el oasis al oeste de Egipto.

Para 2017 la sombra de los comentarios de superioridad la alcanzaron. Durante la ceremonia de los Grammys le dedicó el premió que ganó a Beyoncé, quien era su competencia en la categoría.

Aunque comentó la gran admiración que siente por la cantante texana, fue acusada de racismo y de banalizar los sentimientos de las mujeres negras.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La celebración de Adele que terminó mal: una foto de carnaval la convirtió en blanco de críticas

Irreconocible: la nueva foto de Adele que impactó a sus fanáticos

Los tres consejos del ex entrenador personal de Adele para una transformación física