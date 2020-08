Christian Nodal suspiró al hablar de Belinda: “¿Sí me veo muy enamorado?”

Hasta suspiró al evocar a su novia durante una reciente entrevista

“¿Si me veo muy enamorado?”, se preguntó Christian Nodal en una reciente entrevista en donde tuvo las mejores palabras sobre su novia, Belinda, y hasta suspiró por ella.

Nodal estaba charlando con Jorge Luis Ramírez, conductor del programa Tejano Norteño de Teleritmo, sobre su nueva canción y el EP que está por publicar en septiembre, pero no podía faltar el tema amoroso.

“Bendito dios me dio el placer de conocer una persona que admiro, respeto mucho, que es una belleza de ser humano”, dijo Nodal sobre Belinda, mientras Ramírez le pedía que no suspirara, pues por momentos la mirada del joven pareció perderse evocando a su novia y dando un gran respiro.

Ante los comentarios de Ramírez, Christian le preguntó “¿Si me veo muy enamorado?”, a lo que Jorge Luis respondió imitando el gesto que hizo al hablar de su novia.

Belinda y Christian Nodal son la pareja del momento (IG: lavozazteca)

Pero las palabras románticas no terminaron ahí.

Y es que Christian dijo que jamás se había imaginado tener algo con ella.

“Cuando la gente estaba comentado un romance entre ella y yo, mucho antes de La Voz, ni la conocía. No había más allá de una foto, un mensaje de trabajar juntos”, recordó.

Una vez que coincidieron en La Voz, Nodal dijo que en un principio era difícil conocer a alguien en el trabajo.

“Ya en el backstage me di cuenta que es un gran ser humano. Las personas que piensan que cuando sale de cámara es mala y opina cosas feas no tienen ni idea. Es un gran ser humano, es una gran mujer y me siento muy bendecido”, añadió en defensa de su novia.

Nodal se ha mostrado muy romántico con su novia (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

En los últimos días Nodal ha ofrecido varias entrevistas en donde no ha faltado el tema de su novia y tampoco sus amorosas palabras.

En una entrevista para la estación La Sabrosita de Monterrey, Nodal se refirió a la atención mediática que ha acaparado su romance. “La verdad es que sí molesta”, reconoció sobre los comentarios a su alrededor, y en especial los que recibe Belinda. “Es una mujer y es increíble los comentarios de hombres hablando así de una mujer, y pues es la mujer que amo y me duele. Y mujeres hablando pésimo de otra mujer, se me hace feísimo eso”.

El joven dijo que está aceptando su nueva realidad. “Es la mujer que yo amo y lo que digan los demás me vale madr*s, yo estoy bien contentote”.

El trabajo

El próximo 11 de septiembre Christian lanzará la segunda parte de Ayayay!, un EP con 7 canciones.

Nodal está por dar a conocer la segunda parte de "Ayayay!"(Foto: Instagram)

También está sonando Aquí abajo, su nuevo sencillo que trata de “despechados y dolidos”. “Es como otro mundo, quise marcar esa esencia de los dolidos, que estás en otro rollo y le puse aquí abajo, aquí abajo donde están todos los dolidos”, explicó Nodal a Ramírez.

En la misma charla Christian dijo que durante su carrera musical, y a los 21 años, se siente orgulloso “de ser un buen ser humano, de aportar cosas buenas al mundo, vivo tranquilo”.

Ante lo difícil que es estar en el ojo público, y contrario a lo que hace gran parte de su generación, Nodal prefiere alejarse de las redes sociales. “Para no saturarme de esta vida lo único que hago es estar viajando de disfrutar, por eso no estoy tan al pendiente de las redes ni nada de eso, eso libera mucho a estar tranquilo aquí”.

Además dijo que no va por la vida tratando de aparentar, “de fingir una vida que no va, tratando de quedar bien en redes, no quiero ser esa persona”.

