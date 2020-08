Alyssa Díaz: el reto de revivir el asesinato de Kiki Camarena y su nuevo rol como una mujer en busca de justicia

(Foto: Instagram de Alyssa Diaz)

Ya sea como una policía en The Rookie o como Mika Camarena en Narcos: México, la actriz Alyssa Diaz ha tenido la oportunidad de interpretar a mujeres luchadoras, protectoras y capaces de enfrentar grandes adversidades, lo que no está muy lejos de su propia realidad de ascendencia multiracial que le permite dar diversos matices a sus personajes.

La intérprete de 34 años ha tenido la oportunidad de aparecer en diversos proyectos emblemáticos en la industria del entretenimiento norteamericano, pero con su aparición en Narcos México y ahora en la serie policiaca The Rookie encontró papeles con un gran sentido del empoderamiento femenino y uno de sus mayores retos actorales.

El desarrollo de estos personajes, la influencia de su linaje y cómo ha sobrellevado la pandemia, son temas que Alyssa Diaz dejó al descubierto en una charla amena con Infobae México.

A Alyssa la hemos visto en CSI: Miami, CSI: NY, Law & Order: Los Angeles, The Vampire Diaries, Lie to Me y Grimm, pero con su llegada a otro proyecto policiaco tuvo la oportunidad de explorar más el desarrollo de la mujer en este ámbito profesional.

(Foto: Instagram de Alyssa Diaz)

“Preparé al personaje (Angela Lopez) con mucha investigación, a través de los paseos con el Departamento de Policía de Los Ángeles, hablando con oficiales mujeres y haciendo entrenamiento táctico y con armas”, contó a este medio digital.

Alyssa aprendió mucho en su incursión como una guardiana del orden, pero destacó algunas actividades que se le quedaron grabadas, como los deberes de una oficial de su rango, la limpieza de una habitación, el uso o manejo de un arma, los protocolos adecuados, así como la actitud y mentalidad.

Además, en medio de su convivencia con verdaderas agentes aprendió que “como oficial, todos los días arriesgas tu vida en el trabajo y es posible que no regreses a casa. Este personaje me enseñó lo que significa ser desinteresado, ponerse en peligro para ayudar a otro, y que al final del día, sin importar quién sea, solo quieres regresar a casa a salvo”.

Aunque está de estreno con la serie The Rookie, Alyssa Diaz no olvida cuando personificó a Mika Camarena en Narcos: México, un personaje real y uno de sus mayores retos, porque siempre quiso enaltecer a la mujer que vivió en carne propia la tragedia de perder a su marido en manos del narcotráfico mexicano.

“Lo que le pasó es tan horrible, y vivir con eso durante los ocho meses de rodaje fue brutal. Fue desafiante y usé cada célula de mi ser para interpretarla desde un lugar veraz. También creo que es una mujer increíble con la fundación Red Ribbon que creó después de la muerte de Kiki (Camarena, el agente de la DEA que fue asesinado por órdenes de Rafael Caro Quintero) para promover la prevención de drogas entre los niños. Ella continúa con su legado hasta el día de hoy. Creo que ella es una mujer notable”, señaló la artista que compartió créditos con Diego Luna y Michael Peña.

Aceptó que ambos papeles le ayudaron a destacar y explorar la naturaleza femenina en todo su esplendor, ya que les encontró cualidades que les ayudan a enfrentar los retos de la vida, por lo que las definió como “luchadoras, protectoras” y dispuestas a tender su apoyo a las personas que quieren.

(Foto: Instagram de Alyssa Diaz)

Pero aunque Alyssa aprende de cada personaje al que da vida, sus interpretaciones no serían lo mismo sin la influencia de su ascendencia estadounidense de nacimiento, colombiana por parte de su padre y mexicano-irlandesa heredada de su madre.

“Mi ascendencia es interesante porque tengo las tres culturas con las que resueno. Mi padre es colombiano y mientras crecía con mis abuelos colombianos, se me inculcó una alegría. Mis abuelos también me enseñaron a usar todos mis sentidos cuando era niña y me encanta la música, el baile y la comida. De mi ascendencia mexicana e irlandesa aprendí lo que significaba el trabajo duro, pasión y autenticidad. Mi madre mexicano-irlandesa me infundió mucha pasión y fuerza, porque es muy autentica, siente muy profundamente y es muy intuitiva. Mi madre también fue muy honesta conmigo y creo que me dio una piel gruesa. En mi trabajo incorporo estos elementos de juego, fuerza, autenticidad y pasión por las historias que estoy contando”, explicó.

El impacto de la pandemia en Alyssa

Para la actriz de 34 años, como para todo el mundo, la llegada del coronavirus le volteó la vida, pero ha sabido afrontar la crisis gracias a diversas actividades que le permiten recobrar la tranquilidad y el ánimo en medio de la tragedia y el encierro.

“¡La pandemia es muy inquietante para mí y todavía lo es! Tengo mis días difíciles, pero también me ha abierto a tener más gratitud en mi vida e ir a la quietud y la calma con la meditación a diario y diferentes técnicas para calmar mi sistema nervioso, como la respiración, el yoga y la escritura diaria. Creo que es importante tener algún tipo de salida. Este es un momento que me está enseñando a ser verdaderamente adaptable y a tomar las cosas día a día para apreciar las cosas simples de la vida”, se sinceró.

(Foto: Instagram de Alyssa Diaz)

Alyssa Diaz ve un panorama adverso para la industria del entretenimiento a raíz del confinamiento por COVID-19 y aceptó que deberán ocurrir modificaciones para evitar los contagios entre el equipo de un proyecto.

“No estoy segura de cómo se manifestará todo, pero sé que la forma en que elegimos el reparto y la producción cinematográfica cambiará para siempre. Algunos cambios serán buenos, otros no tanto pero nos adaptaremos. La gente necesita contar historias, es una necesidad innata, así que encontraremos la manera”, concluyó la famosa que se ha ganado un lugar importante en la industria.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

“Estamos experimentando a lo pendejo”: Enrique Guzmán se transforma para presentarse ante su público en plena pandemia

Matías Novoa con Infobae: el encierro, la desesperación por no ver a su hijo y la ilusión de un nuevo proyecto

“Como mujer he tenido que demostrar más”: cinco comediantes rompen estigmas en “La culpa no es de la Malinche”

Netflix estrenó “Control Z”: por qué es la serie para maratonear este fin de semana