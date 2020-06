Matías Novoa con Infobae: el encierro, la desesperación por no ver a su hijo y la ilusión de un nuevo proyecto

El protagonista de "Enemigo Íntimo" confesó que lo más complicado para él han sido las ausencias y no poder salir (Foto: Telemundo)

La pandemia por coronavirus modificó la rutina de todos en el mundo entero y para el actor Matías Novoa no ha sido la excepción. Para el histrión chileno ha significado mantenerse alejado de su hijo, quien se encuentra en México; mientras él continúa con su confinamiento en Estados Unidos, donde la crisis sanitaria lo sorprendió hace casi tres meses.

Sin poder moverse ante el aislamiento y un tanto desesperado por el distanciamiento, agradece el avance tecnológico que le ha permitido estar un poco más cerca de su hijo Axel, aunque sea detrás de un monitor gracias a videollamadas.

En entrevista con Infobae México, el protagonista de Enemigo Íntimo confesó que lo más complicado para él han sido las ausencias y no poder salir, ya que no es de los que se quedan mucho tiempo en un solo lugar.

“No me he podido mover de aquí (Estados Unidos) ni moverme a ver a mi hijo en México, estoy desesperado... gracias a Dios tenemos la tecnología y tenemos el Zoom y estas cosas para podernos ver por la pantallita. Así que trato de estar en mayor comunicación con él”, declaró.

“No poder viajar, no poder moverme, no soy de los que se queden mucho tiempo en un solo lugar; (quiero) tomar el carro y por lo menos irme de viaje por la carretera, tomar un avión… yo siempre me ando moviendo y no ver a mi hijo”, añadió el artista de 40 años.

A pesar de las restricciones, Novoa ha encontrado la manera de despejarse de la crisis sanitaria: “He tratado de mantener la cabeza en paz, he tratado de no leer tanto; de sí cuidarme y seguir las reglas de la gente de salud y el gobierno, pero llevarlo lo mejor posible porque no es fácil porque es una situación muy extraña, muy bizarra, nunca pensamos que podría pasar, y ya llevo tres meses sin ir a ninguna parte”.

El panorama aún es adverso para ambas naciones. En EEUU se han confirmado 2,355,680 casos: 733,094 recuperados y 122,132 fallecidos; mientras que en México se han contabilizado 185,122 positivos: 140,118 ya recuperados y 22,584 muertos.

Comentó que algunos de sus proyectos tuvieron que reprogramarse hasta que la situación lo permita. “Hay que esperar, tener paciencia. Ahorita estoy haciendo castings, viendo que se puede hacer, haciendo proyectos personales; pero mientras esté todo así, es muy complicado pero hay que ver día con día”, resaltó.

El avance del coronavirus ya modificado la forma de trabajar del también protagonista de La Teniente. La pandemia ha obligado a cambiar las audiciones, las historias y hasta las convivencias entre los involucrados.

“Se han tenido que modificar los guiones para que no exista tanto contacto entre los actores, pero es elemental tener contacto, es complicado porque sin eso no tendrían sentido muchas historias, muchas escenas. Sin duda va a cambiar algo de aquí hasta que exista una solución y se va a tener que resolver como se pueda”, indicó.

Pero no todo ha sido malo para Matías Novoa. El actor promociona la dos temporadas de Enemigo Íntimo, que fueron estrenadas de manera simultánea tanto en el país estadounidense como en el mexicano.

La segunda temporada sólo está disponible en Estados Unidos desde anoche, mientras que la primera entrega fue estrenada en toda Latinoamérica gracias a Telemundo internacional.

En Enemigo Íntimo se cuenta la historia de dos hermanos que son separados tras presenciar el asesinato de sus padres; así Roxana Rodiles (Fernanda Castillo) y Alejandro Ferrer (Raúl Méndez) se reencontrarán 25 años después, mientras uno está involucrado en el crimen y el otro en una institución de seguridad mexicana.

Cuenta con 50 capítulos filmados en Ciudad de México, zonas fronterizas y en Zúrich, Suiza, y fue de la temporada grabada hace casi tres años que Matías Novoa conversó con Infobae México.

“Está basada en un amor prohibido y es interesante porque fue grabada en una cárcel mixta, con lo que se muestra cómo son las cárceles, todo lo que pasa dentro, cómo se mueven”, señaló.

Novoa interpretó a Daniel Laborde o Eduardo Tapia García “El Tilapia”, del que dijo: “Es un tipo muy humano, con un gran corazón, tiene muchos sentimientos y eso atrapa al espectador, como cuando se va por el camino del mal y lo justifican por qué es un personaje entrañable que se basa en el amor y toma decisiones de acuerdo a lo que va sintiendo”.

En esta serie la misma cárcel es un personaje más e incluso los extras de este proyecto fueron ex convictos, quienes apoyaron a los actores con sus incursiones: “Lo hace todo mucho más real (las participaciones de los ex reclusos), incluso ellos nos daban consejos de cómo se maneja la cárcel, lo que me dio la libertad como actor”.

