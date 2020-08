“Estamos experimentando a lo pendejo”: Enrique Guzmán se transforma para presentarse ante su público en plena pandemia

El legendario artista conversó con Infobae México sobre este periodo de aislamiento para cuidarse del COVID-19 (Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

Con la idea de impedir los contagios de coronavirus a través de conciertos, obras de teatro o eventos masivos, los promotores se han dedicado a impulsar formatos que permitan reactivar la ya lastimada industria del entretenimiento en medio de la pandemia, pero sin exponer al público y a los propios artistas, siempre favoreciendo la realización de un espectáculo digno y completo.

De esta manera surgieron primero los shows gratuitos transmitidos por redes sociales con varias limitantes, y ahora están muy vigentes los autoconciertos con un poco más de libertad sobre un escenario y los conciertos vía streaming, modalidad a la que se sumará el cantante Enrique Guzmán, quien llegará a las pantallas de sus seguidores el próximo 29 de agosto con el formato que definió como “A la carta”.

El legendario artista conversó con Infobae México sobre este periodo de aislamiento para cuidarse del COVID-19 y su inquietud por volver a complacer a los admiradores que lo siguen desde que despuntó en su carrera a principios de los años 60.

“Estoy limpio y sano, y mi familia están todos encantados y sanos”, resaltó Enrique Guzmán con una amplia sonrisa con la que celebró su estado de salud a los 72 años. El cantante, como muchas otras personas en todo el mundo, decidió resguardarse para no exponerse al virus surgido a finales del año pasado en China y ha aprovechado muy bien el tiempo del confinamiento.

“Pensar en mí mismo. Corregir cosas que han pasado en mi vida y repensar decisiones que alguna vez ‘festiné' (apresuré) mal hechas. Repensar muchas cosas, pero el día 29 (de agosto) vamos a hacer otro experimento y nos vamos a meter otra vez a la calle de las amarguras”, así anunció su primer concierto online.

Fue en medio de la pandemia que le surgió la idea de montar un espectáculo vía streaming con costo, como una forma de encarar la situación, reactivar sus carrera y complacer a su público.

“He hecho muchos conciertos, pero nunca ha tomado parte el público, pero con ‘Guzmán, A la carta’ sí existirá esta oportunidad”, comentó acerca de la modalidad que ahora tendrá para elegir al repertorio que interpretará a lo largo de hora y media el día de su concierto.

Enrique Guzmán destacó que los asistentes al evento tendrán la oportunidad de solicitar una canción por medio de sus redes sociales, donde deben explicar los motivos de esta petición para que un Comité, integrado por su equipo, finalmente evalúe las razones detrás del tema demandado y contabilice los votos recibidos.

“Serán las canciones que han tenido éxito en mis grabaciones”, dijo el cantante que adelantó que también tendrá un espacio para conversar con los espectadores.

“Voy a hacer dos escenarios. El escenario con los músicos, con mis coros y todo, dirigido al público, y una salita donde voy a tener ese tipo de conferencias para interactuar con el público o no sé, como lo vaya pidiendo el público, pero todo en vivo el 29″, explicó sobre la forma en que realizará su primer espectáculo online.

Reconoció que el aislamiento en todo el mundo lo impulsó a ser de los primeros en promover un concierto de este tipo: “Es el momento más útil porque todos están en su casa. Es el mejor momento que tengo para hacerlo”.

Enrique Guzmán destacó que los asistentes al evento tendrán la oportunidad de solicitar una canción por medio de sus redes sociales (Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

A pesar de su interés por incursionar en esta forma de espectáculos, reconoció que existen algunas limitantes técnicas que experimentará el mismo día, ya que nunca había tenido que realizar un evento de este tipo en su vida.

“Estamos experimentando a lo pendejo, todos. Va a salir, lo que va a salir. Estamos aprendiendo a manejar, todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a lograr? No lo sabemos tampoco, pero son experimentos nuevos, algunas cosas se lograrán y otras no, pero esperamos que tengan mucho éxito”, aceptó con su peculiar sentido del humor.

Y está dispuesto a enfrentarse a los comentarios que resulten de este “experimento”. “Se prestará a que la gente diga ‘mira qué pinche salió esto’ o ‘qué bien salió lo que hicieron’ o ‘vamos a hacerlo nosotros porque a éste le salió muy bien’ y eso sería lo ideal, que yo dé el primer paso de un experimento que ha funcionado muy bien”, precisó.

Confío en que “Guzmán, A la carta” tendrá gran aceptación entre sus fanáticos y aunque no pudo confirmar la asistencia de algún artista invitado para que lo acompañe en alguna canción, sí se sabe que la actriz Sylvia Pasquel, hija de su ex esposa Silvia Pinal, conducirá el evento y revelará “grandes anécdotas”.

Para este espectáculo se espera la asistencia de entre 10,000 y 15,000 personas originarias de todo el mundo y quienes podrán adquirir su acceso a través de la página de Eticket con un costo de 169 pesos mexicanos.

Los horarios del evento varían dependiendo de la ciudad del espectador. Los usuarios de Tijuana y Los Ángeles, podrán acceder a las 18:00 horas; los de Costa Rica a las 19:00 horas; los de la Ciudad de México, Cancún y Bogotá a las 20:00 horas; en Nueva York a las 21:00 horas, y en España, por la amplia diferencia horaria, podrán ingresar el domingo 30 de agosto a las 03:00 horas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Megashow online: así apoyarán artistas mexicanos a los trabajadores de la industria musical

Moderatto con Infobae: cómo rockear en tiempos de coronavirus

El regreso de los autocinemas a CDMX: el efecto inesperado del COVID en el entretenimiento

En coche y en línea: las propuestas para revivir los conciertos tras la pandemia de COVID-19